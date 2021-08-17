Yves Saint Laurent Beauté представил новую линейку уходовых средств, в состав которых вошла так называемая гибридная косметика, объединяющая уход за кожей и косметический эффект. Коллекция называется NU, что в переводе с французского означает «обнажённый», и это прямой намёк на то, что косметика от Yves Saint Laurent Beauté – это не грим, скрывающий все несовершенства, а те средства, с которыми коже в первую очередь комфортно, пишет Mainstyle.ru.

«Наша гибридная коллекция для макияжа и ухода за кожей следующего поколения вдохновляет всех быть верными себе, принять свои недостатки и с гордостью их демонстрировать. Это простое, всеобъемлющее и непримиримое заявление, соответствующее нашему видению красоты», – цитирует Buro 24/7 генерального директора YSL Beauté Летицию Рауст. По ее словам, времена плотных тональных кремов, которые выглядели как маска, уже прошло.

В линейку NU вошло 5 гибридных средств, среди которых увлажняющий крем-хайлайтер Glow In Balm со светоотражающими жемчужинами, лосьон на водной основе с матирующим эффектом и корректор с экстрактом вербены и витамином Е, придающим коже свежесть.

Также в коллекции можно найти тональную основу Bare Look Tint, которая обеспечивает дополнительное увлажнение благодаря гиалуроновой кислоте и осветляющей мальве в составе. Средство представлено в 20 оттенках – от очень светлого до очень тёмного. Последний продукт линейки – мист с гиалуроновой кислотой и экстрактом гранатового масла.

Все флаконы для косметических средств изготовлены из переработанных материалов и даже логотипы и надписи на них сделаны растительными чернилами.

Линейка NU уже появилась на официальном сайте YSL Beauté и в некоторых косметических сетях. Цена на средства составляет от $34 до $38.