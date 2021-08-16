После показа новой коллекции Miu Miu осень-зима 2021/2022, который прошел среди пейзажей итальянского курорта Кортина-д’Ампеццо в Доломитовых Альпах, Миучча Прада продолжает исследовать идею храбрости и смелого поиска. Именно поэтому героиней рекламной кампании бренда стала актриса Эмма Коррин, чья актерская отвага и самоотверженность, по словам представителей Miu Miu, принесли ей международную известность, пишет Vogue UA.

В новой кампании девушка предстает в серии студийных портретов, в которых ее взгляд отражает женские архетипы – радость и задумчивость, серьезность и соблазн. Над серией снимков работал фотограф Стивен Майзел под художественным руководством агентства M/M Paris. Стилизовала образы Лотта Волкова.

Печатную кампанию дополнила серия из пяти короткометражных фильмов, позволяющая Коррин вновь переосмыслить себя и предстать в разных образах. В роликах девушка передает зрителям несколько рассказов, историй, воспоминаний собственным голосом и голосами других людей, отмечает Buro 24/7. Первый эпизод из серии фильмов «Храброе сердце» уже доступен на официальном сайте Miu Miu. Над видео работал Бен Нортовер.

Как сказано в релизе бренда, главной задачей актрисы было переключаться между разными личностями и показывать противоположные настроения, поскольку новая коллекция Миуччи Прада отстаивает идеи храбрости, бесстрашия и силы характера.