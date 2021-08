Reebok возродил свою благотворительную инициативу Human Rights Now! запуском новой платформы Product With a Purpose и специальной капсульной коллекции. В нее вошли футболки, худи, шорты, кепки и три модели кроссовок – Club C, Classic Leather и Workout. Все вещи выполнены в классической черно-белой гамме с красными и зелеными акцентами. Об этом пишет Buro 24/7 со ссылкой на Hypebeast.

На внутренней стороне язычка кроссовок можно увидеть фрагмент манифеста Human Rights Now!: «Пусть ваш голос услышат, носите это изделие с гордостью. Не только потому, что вы поддерживаете борьбу за права человека, но потому, что вы имеете эти права».

Как отмечает Burning Hut, платформа Product With a Purpose станет местом, в котором будут запускаться благотворительные инициативы сообщества Reebok. Одна из них – это ежегодная выплата грантов в размере 100 000 долларов выдающимся молодым активистам. В дополнение к этому бренд передаст 270 000 долларов организации Rise, которая занимается борьбой с расовой дискриминации и защитой принципов социальной справедливости в спортивном сообществе.

Инициатива Human Rights Now! возникла в 1988 году в виде благотворительного концерта, организованного правозащитной организацией Amnesty International с участием звёзд рок-музыки и приуроченного к юбилею принятия Декларации прав человека ООН.