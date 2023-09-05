Праздник стиля и музыки Just Clothes Fashion Weekend, посвященный официальному запуску бренда базовой одежды Just Clothes прошел в минувшие выходные в ТЦ «Авиапарк». Расскажем подробности.

Для всех модников столицы и всех, кто предпочитает комфортную трендовую одежду, это событие стало знаковым — в России появилась марка, заменившая привычный многим Uniqlo. Одежда Just Clothes не только предлагает заполнить образовавшийся пробел в модном базовом гардеробе, но и посмотреть на вещи по-другому. Слоган компании — “Свой взгляд на вещи” — лейтмотив прошедшего праздника, в котором приняли участие звездные друзья HELLO, поддержавшего событие.

В программе праздника прошли паблик-токи. “Гардеробе должен состоять из разных вещей, чтобы каждый день быть с разным настроением. Не надо бояться цвета, ведь внешний вид — это внутренняя свобода. Даже если вы следите за трендами и модой, обязательно добавляйте в образы свое. Немного хулиганства — и уже будет ярко”, — в рамках паблик-тока давал советы собравшимся Владислав Лисовец.

Его коллега с Первого канала, стилист Алексей Сухарев подчеркнул, что предпочитая оверсайз, но стремясь подчеркнуть фигуру, следует придерживаться правила двух объемов — либо сверху пышнее, либо снизу.

“Теперь в моде нет никаких правил и одежда стала не просто способом принарядиться. Вещи используются для выражения внутренних качеств, своих желаний и даже взглядов на жизнь”, — считает Алексей.

В праздничный уикенд можно было поближе познакомиться с именитыми персонами — молодым биатлонистом Каримом Халили, баскетболисткой Катериной Кейру, актрисой Александрой Власовой и звездами Большого театра Игорем Циврко и Кристиной Кретовой, желающие получили консультации таролога Евгения Коссмана.

Перед гостями главного модного события уикенда выступили Хабиб и Влад Соколовский, который едва смог вырваться на праздник — Влад сейчас занят на съемках российской адаптации сериала “Постучись в мою дверь”.

“На кастинг меня позвали за два дня до того, как я должен был улететь с семьей на отдых. Вместе с другими я пробовался на Серкана и очень рад, что мне досталось другая роль. Сейчас, во время съемок, я понимаю, что на другое бы меня не хватило. Быть актером – не совсем моя мечта, музыка для меня важнее, — поделился Влад.

Главный герой Just Clothes Fashion Weekend — амбассадор бренда Дима Билан. Общаясь с поклонниками, он рассказал о сотрудничестве с маркой и о своем подходе к выбору одежды на каждый день.

“Я живу обычной жизнью и мне важно, чтобы вещи были удобными и приятными к телу. Важно, чтобы не надо было задумываться, что с чем сочетается — просто надел и поехал по своим делам. Just Clothes — очень продуманная марка в этом отношении . Все вещи в моем гардеробе с огромным смыслом — мне нравится открывать для себя новые дизайны. Еще больше нравится — снимать что-то с себя и дарить”, — поделился артист. Дима Билан вручил подарки 10 самым активным покупателям Just Clothes.

До конца года в России откроется 11 магазинов бренда.