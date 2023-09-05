История мирового промышленного дизайна насчитывает более 300 лет и может похвастаться богатой географией: от Египта, где был изобретён первый деревянный стул, до Франции, где в двадцатом веке адепт модернизма и функционализма Le Corbusier создал минималистичный светильник из бетона, который и сегодня органично впишется в большинство интерьеров. Тенденция последних лет - стремление оформлять пространства на основе культурного кода своей страны. Не обходят ее стороной и российские дизайнеры и художники.

Индустрия промдизайна в нашей стране достаточно молодая, с широким полем для экспериментов, ведь какие-либо стандарты ещё не установлены. Наши производители подхватывают тренды, новые модные веяния и тенденции и разрабатывают продукцию на их основе. Художники и дизайнеры часто работают в коллаборациях и создают предметы интерьера, вдохновляясь российской культурой. Например, дизайнеры и мастера Сибирской ковровой фабрики производят ковры с принтами, знакомыми каждому россиянину: цветы, птицы, персонажи русских народных сказок. Изделия фабрики изготовлены исключительно из натуральных материалов. Это, кстати, ещё один ведущий тренд современности. Многие дизайнеры согласны с тем, что будущее отрасли дизайна за эконаправлением, натуральными материалами, формами, вдохновлёнными природой, для интерьерных решений будет предпочтительно использование функциональных изделий лаконичного вида, впрочем, эту тенденцию мы наблюдаем уже сейчас.

Всего сто лет назад мода на “русский стиль” торжествовала в Европе. Балет, театр, русский фольклор и народные костюмы вдохновляли западную публику. Сегодня дело обстоит иначе. Однако, многие российские дизайнеры взяли курс на сохранение национальной идентичности и привнесение культурного кода родной страны в свои работы.

О культурном коде, его функциях, о дизайне и о том, как наполнение нашего дома влияет на нашу жизнь, мы поговорили с куратором номинации #мойдом и членом Попечительского совета Всероссийского творческого конкурса и медиаплатформы “КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ” Татьяной Разенковой

– Что для Вас понятие дом и его наполнение?

– Дом для меня – это не просто ограниченное стенами пространство. Это особое место, где человек создаёт свой микромир и формирует отражение внутреннего я.

Мы наполняем дом предметами интерьера, мебелью, антиквариатом, личными наградами и фотографиями, тем самым открываем зеркало наших мыслей и души, создаём место, где рождаются мечты. Здесь мы их визуализируем и даём себе установки на свершения. И, конечно, самое главное в доме то, что это место комфорта, спокойствия и уюта. И совершенно не важно, предпочитаете ли вы жить в аскетичной обстановке или любите заполнять пространство множеством мелочей.

Именно в доме формируется атмосфера для развития и жизни семьи: здесь два любящих человека воссоединяются, и их микромиры существуют в гармонии друг с другом. В доме мы растим будущее поколение, которому передаём свои знания и умения, а также мудрость и опыт предков. Пространство, в котором живём, мы наполняем семейными традициями и ценностями, погружаем детей в эту обстановку, чтобы они перенимали историю и устои своей семьи. Когда же они вырастут, то с теплом будут вспоминать родительский дом, а, может, даже и привнесут в него что-то своё, новое.

– Что для Вас культурный код и как вы понимаете это понятие?

– Мы часто сталкиваемся с новыми веяниями. Другие страны, мода, тренды – мы можем принимать тенденции, появляющиеся каждый день, пользоваться и наслаждаться ими, а также можем их отвергать. Однако, при таком подходе важно, с одной стороны, оставаться современными, и в то же время не тратить свои ресурсы на ненужные, кратковременные вещи.

Понятие культурный код состоит из двух слов: культура и код. Культура, существующая сейчас, была сформирована нашими предками. И невероятно важно сохранять её, следовать созданным ею принципам.

Например, практически у каждого в доме найдётся красивая посуда, переданная по наследству, которая, возможно, была куплена в антикварном магазине. Часто мы даже боимся брать её в руки, тем более использовать по прямому назначению, для сервировки стола, например. Всё, что нам остаётся – это любоваться ею. Мы воспринимаем такую посуду, скорее, как элемент роскоши.

Казалось бы, так зачем она нам? Ведь существует и простая посуда, которую удобно и просто использовать. А в последнее время промышленность и вовсе предлагает одноразовую посуду. Именно в этот момент нужно вспомнить о том, что человек всегда стремился к прекрасному. Прекрасно должно быть всё, что его окружает: и предметы интерьера, и одежда, и душа, и мысли. Так вот, культурный код не позволит нам поменять красивую, значимую вещь с историей на безликую и разовую.

– Несёт ли культурный код образовательную функцию? Каким образом наличие культурного кода в интерьере воспитывает нас?

– Безусловно, несёт. Даже если человек не обладает безупречным вкусом и знаниями в области прекрасного, попадая в изящно обустроенное пространство, наполненное, в нём просыпается интерес к истории, искусству… Он начинает исследовать незнакомую для него область и шаг за шагом познаёт её.

Сложно поспорить с тем, что окружение влияет на нас. И это касается не только людей, с которыми мы общаемся, но и вещей, среди которых живём. Наполнение пространства – это наполнение нас самих. Семейные фотографии, старые книги, предметы искусства – всё это развивает в нас трепетное отношение к истории семьи, умение ценить старину, любовь к культуре.

– Почему при оформлении пространства нужно опираться на культурный код?

– Я бы не сказала, что это обязательное условие. Одни люди могут жить в самых обыкновенных, ничем не примечательных интерьерах и комфортно себя при этом чувствовать. Другие же не представляют свой дом без предметов, содержащих в себе культурный код, ведь именно такие вещи создают особую атмосферу и приносят эмоциональное наслаждение.

– Где искать вдохновение для оформления пространства в доме?

Лучше всего на этот вопрос ответили бы художники и дизайнеры. Поэтому, на мой взгляд, при оформлении пространства важно обращаться к профессионалам. Однако, все мы можем найти вдохновение в своём эмоциональном состоянии, в любимых цветах, местах, музеях, галереях, театрах, книгах.

– Как на облик дома влияет природа, политика, технологии, экономика?

– Внешние факторы и процессы влияют на нас самих, а, соответственно, и на убранство нашего дома. Например, в интерьерах южан часто присутствуют буйство красок, элементы флоры и фауны, тёплого солнца и моря, витиеватые орнаменты, вдохновлённые цветочными формами. То, что они видят вовне, перетекает в их интерьер. Совсем по-другому обставлены дома скандинавов. Их стиль известен всем: минимализм, серо-бежевые тона, лаконичность, простота, экологичность. В интерьерах жители Скандинавии воссоздают ту атмосферу, в которой выросли. А вот дома азиатов состоят из небольших комнат, в которые они пытаются уместить всю глобальность внешнего мира.

Экономика и политика тоже играют существенную роль в создании облика жилья. Посмотрим на это явление с точки зрения истории: например, английские колонисты часто богато оформляли свои дома, украшая их диковинными предметами, привезенными из Африки или Индии.

А вот с развитием технологий в нашей жизни появился пластик. Из него изготавливают искусственный камень, который потом используют в интерьерах. Также благодаря появившимся технологиям стала возможной переработка вторсырья, из которого создаются новые изделия.

– Может ли в России предметный дизайн быть про бизнес, и что для этого нужно, учитывая рост локального рынка?

– В России возможно всё. Здесь есть неограниченный простор для бизнеса, который, конечно, может быть связан с дизайном. У нас работают различные артели и фабрики по изготовлению мебели, а также дизайнеры, изготавливающие штучные предметы под заказ.

Однако, не все умеют продавать свой продукт. Многие талантливые люди просто не владеют бизнес-механизмами. Я уже продолжительное время изучаю этот вопрос, и у меня даже возникла мысль создать отдельную платформу, где любой творческий человек сможет продавать свой продукт, в том числе и изделия предметного дизайна.

– Как доставать уникальные вещи для бытового дизайна? Способствует ли этому внутренний туризм?

– Чтобы получить уникальную вещь, её нужно вообразить и заказать у мастера или купить уже готовое понравившееся изделие. Внутренний туризм, безусловно, способствует разного рода находкам для интерьера. Страна у нас большая, многонациональная, с разнообразной природой и уникальными местами. Гжель, дулёво, хохлома, этнические орнаменты – можно оформить свой быт совершенно неординарными предметами. Например, во время своего визита в Вологду я приобрела у мастериц уникальную кружевную скатерть, называется “метелица”. Таких в мире только три. А вот если бы я так и не побывала в этом городе, то этих замечательных скатертей у меня не было бы.

– Почему важно развивать и продвигать нашу культуру и таланты? Какими способами можно это делать?

– О важности культуры в жизни общества и государства можно говорить бесконечно долго. Культура – это наша история, наше образование, наше будущее. Именно поэтому, необходимо поддерживать и продвигать людей и проекты, способствующие её развитию. Творческие конкурсы, продвижение в интернет-пространстве, финансирование, внимание и поддержка со стороны государства, взаимодействие бизнеса и творческого сообщества – всё это действенные способы поддержки нашей культуры.

– В чём Вы видите характерность и особенность нашей эстетики?

– У каждого человека есть своё, индивидуальное понятие красоты. Я думаю, что особенность нашей эстетики заключается, как раз таки, в проявлениях русской культуры: в традиционных орнаментах, искусстве, русской природе.

– Какое оно, современное жильё, на Ваш взгляд?

– Прежде всего это минимализм, использование грубых форм и современных материалов, наличие современного искусства, открытые пространства и единый стиль. Современное жильё может не включать в себя предметы роскоши, но при этом выглядеть дорого за счёт отделки и освещения.

– Что, на Ваш взгляд, должно быть на первом месте: функциональность и качество или художественный облик?

– Очень хочется ответить, что и то и другое. Однако, всё зависит от функции пространства. Мне кажется, как качество и функциональность, так и художественный облик важны в равной степени.