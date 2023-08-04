Британская высшая школа дизайна и бренд верхней одежды Kakvata запустили совместный проект, в рамках которого студенты программы «Дизайн текстиля» разработали креативные дизайнерские концепции аксессуаров марки.

На основе технического задания от Kakvata молодые люди смогли реализовать свои творческие идеи и применить полученные во время обучения знания на практике. Результатом коллаборации стали шесть прототипов аксессуаров с технологическими описаниями.

«Для некоторых студентов такой опыт стал первым в их практике. В начале курса не все обладали навыками шитья и конструирования. Получился классный эксперимент, полезный для всех участников», — рассказала куратор программы «Дизайн текстиля» Нина Вересова. В ходе разработки проектов студенты программы посетили московское производство Kakvata, где познакомились со всеми этапами создания изделий: от создания творческого мудборда до особенностей разных наполнителей, обработки и швов. Кроме того, на протяжении всего процесса участников поддерживали основатели и главный конструктор-технолог бренда, давая студентам ценные советы и рекомендации.

«Учебный проект с "Британкой" — это большой эксперимент-исследование для всей нашей команды, и мы очень ценим совместно пройденный путь обучения. Спасибо всем студентам за вовлеченность и яркие идеи! А с победителями нам предстоит еще много часов совместной работы на производстве, где мы будем творить дроповую коллекцию!» — поделились впечатлениями о сотрудничестве с «Британкой» основатели бренда Kakvata Екатерина и Сергей Булгаковы.

Жюри выберет два проекта-победителя конкурса, которые будут реализованы и станут частью лимитированной коллекции Британка x Kakvata.