Уход международных компаний оказал значительное влияние на модный ритейл в России. После того, как практически половина арендаторов покинули рынок, торговые центры и мультибрендовые ритейлеры столкнулись с серьезными проблемами. Однако одновременно это дало толчок для развития российской промышленности и электронной торговли.

Новые рыночные реалии и тенденции развития модной индустрии в России станут, в частности, предметом обсуждения на конференции Fashion Tech Day, которая пройдет в Москве. Участники затронут новые коммуникационные и маркетинговые стратегии и бизнес-тактику в изменившихся условиях.

Основные вопросы конференции Fashion Tech Day будут касаться:

#1 Диверсификации продаж: баланс каналов и бизнес-моделей, планы лидеров и варианты для малого бизнеса;

#2 Маркетинговых тактик: от создания брендов к привлечению и удержанию аудитории;

#3 Производства: от экспериментального цеха к полномасштабному предприятию;

#4 Операционной эффективности: от автоматизации процессов до мотивирования сотрудников;

#5 Новых vs cтарых бизнес-моделей и ритейл форматов: проекты крупного бизнеса, идеи и ниши для малого и среднего бизнеса.

Спикерами конференции Fashion Tech Day выступят специалисты ритейл и digital рынка, а также дизайнеры и основатели российских модных брендов.