7-8 сентября в Центре Международной Торговли состоится юбилейный New Retail Forum, объединяющий представителей российского ритейла. В частности, спикерами форума выступят владельцы и руководители ритейл-структур, брендов, банков, IT, маркетинговых и логистических компаний. В рамках мероприятия они обсудят растущие бизнес-модели и форматы, а также варианты развития в условиях неопределенности 2023 года.

В форуме примут участие около 6000 ритейл-профессионалов, а свои разработки для увеличения продаж представят порядка 150 компаний.

Основатель New Retail Forum Владислав Широбоков поделился деталями организации мероприятия. Он рассказал, что за время подготовки форума был проведен опрос о планах развития игроков ритейл-рынка — крупнейших производителей, омниканальных компаний, интернет-магазинов, представителей малого и среднего бизнеса.

"Приведу пять вопросов, которые вызвали наибольший интерес у ритейлеров - именно на их основе мы и составили программу New Retail Forum:

Как планировать развитие бизнеса в условиях полной неопределенности. Какие бизнес-модели и ритейл форматы покажут прибыль? Все следят за крупнейшими ритейлерами, которые смогли занять место ушедших западных игроков, процесс консолидации рынка ускорился, компании, которые смогли быстро масштабировать торговые сети, насытить их недорогими товарами, во многом и задают тренды.

Как заработать на волне продолжающегося роста интернет-торговли, где основу развития обеспечивают продажи на маркетплейсах, прежде всего на Ozon и Wildberries

Как сохранить прибыльность бизнеса, в какие логистические, IT-, маркетинговые и финансовые решения необходимо инвестировать, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе за покупателя

Что делать с офлайн розницей и торговыми центрами?

Как справляться с нехваткой персонала? О нехватке сотрудников любой квалификации заявили все опрошенные компании».

Форум объединит разнообразные форматы деловой коммуникации, среди которых отраслевые конференции, семинары, тренинги и профильная выставка.