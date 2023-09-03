Николай Романов - один из первых модельеров Екатеринбурга, начавший свою карьеру в 1985 году. Его современные коллекции и по сей день несут в себе ценность винтажа. К ним можно прикоснуться, посетив шоу-рум в Екатеринбурге.

В то время, когда Вячеслав Зайцев творил в Доме моделей в Москве, в Свердловском доме моделей ведущим дизайнером был именно Романов. Там он одевал не только городскую элиту, но и был автором костюмов к кинофильмам, федеральных творческих коллективов и спортивных команд, разрабатывал экипировку для экспедиций на северный полюс, организовывал первую в городе школу моделей и вёл показы в Центре мод.

Затем, с 1993 года создавал коллекции под собственным именем, основав бренд “Николай Романов”, которые выводил в шоу на лучших площадках города, вместимостью до 1500 человек.

С 2000 по 2015 год ввел другое направление деятельности - был шеф-дизайнером ресторанных корпораций, где за это время создал концепты и дизайн более 20 клубов, ресторанов и частных апартаментов в России и зарубежом.

С 2015 года маэстро вновь творит в собственном ателье в Екатеринбурге и создает авторские модели одежды, одевая успешных и знаменитых.

Одной из основных формул стиля, которую Николай Анатольевич превращает в постулат, является идея о неповторимости стиля. Ценность проявления индивидуальности, проявление личных качеств и черт человека - это ценность, которую несет в себе бренд Романова. Цитата, которая сопровождает его коллекции звучит так: “Пусть моду делают другие, я создаю стиль! Ваш стиль!”

Узнаем, что лично советует Николай Анатольевич своим клиентам, чтобы неповторимым образом проявлять свой индивидуальный стиль, и не превращаться в копии и клоны, покорно следуя модным тенденциям.

Николай Анатольевич, кто Ваши клиенты?

-Не люблю слово “клиент”, для меня это - гости. Это, безусловно, известные люди нашего города. В основном дамы, ведь мужчины постоянно меряются…. И им очень важно чтобы костюм был от Brioni, например. А вот женщины этих мужчин очень часто ко мне заходят. Это было всегда - и тогда, и сейчас.Они любят ко мне приходить, сюда, в ателье. Мы здесь пьем кофе, чай, глинтвейн, зажигаем камин, секретничаем, а иногда я становлюсь психотерапевтом. И они не хотят отсюда уходить.

Как происходит процесс создания новых моделей в заказе?

-Сначала я спрашиваю для чего или для кого? Какое событие, для кого хочется создать новый образ? Может быть для вашего мужчины, чтобы его взбодрить, или для того чтобы вас заметили и даже позавидовали, чтобы подружки были удивлены. Часто спрашиваю - замужем, или не замужем? И если девушка в поисках - это может быть особый вариант.

Я люблю работать со сложными задачами и решать их элегантно и вкусно. Могу идеально посадить изделия, а не сделать это мешком. Люблю работать со сложными фигурами подчеркнуть все достоинства, сделать человека стройнее и моложе. В итоге я вижу благодарные глаза людей.

Если фигура не идеальна, то можно пойти в клинику Нудельмана и убрать все лишнее. И будет это через деньги и через боль. Можно пойти фитнес-центр, и через полгода изменить себя - пройдя через боль и через пот. А можно прийти к Романову, выпить чашечку кофе и выйти молодой и подпрыгивающей девицей.

И у вас это получается?

Да (без ложной скромности) делаю это элегантно, ведь в этом моя задача. Когда женщины отсюда уходят и понимают, что одежда их изменила, а уходят они окрыленные - от Романова можно выйти “девочкой длинноногой”.

И когда мы всё обговорили, мы делаем паузу в два-три дня, я показываю эскизы. В это время я думаю, что я могу предложить. Затем, получаю обратную связь и мы начинаем работать.

Есть люди, которые безусловно копируют московский ЦУМ. Там за 500 тысяч, а у Романова можно за 50 тысяч? Таким людям я часто отказываю, потому что, я - не копиист.

Как Вы считаете, можно ли общие тренды массово переносить на индивидуальность, и как женщинам пользоваться этой информацией?

Да, ситуация такова, что умные люди сидят в Париже и Нью Йорке и решают какой следующий цвет будет в моде. И в итоге, они провозглашают, например, что будет синий, номер 21. Это тренд!

Однажды, ко мне в ателье зашли две девушки. Одна - в лимонном, другая - в фуксии. Мы стали беседовать, и я спросил как они приняли решение и выбрали такие цвета?

На что они ответили: “Ну как, Инстаграм говорит. Это показывает практика - на показах в Милане и в Париже.”

Жаль, что этим руководствуются. Смотреть нужно на себя, анализировать свою внешность - цвет кожи, цвет глаз, волос. И после этого принимать решение. Тренд не всем тренд!

Есть еще одна важная тема - мода как отражение социальных процессов. Что сейчас отражается в том, что носят люди, и как мы это можем прочитать?

Унисекс.

У меня есть такая шутка - я говорю жене, что стал плохо “видеть”. Я не могу разглядеть: мальчик это или девочка? Смотрю на ногти, они накрашены - точечки, полосочки. Потом смотрю на размер ноги. Вроде, маленький. Думаю, ну наверное, девочка, ан нет - не угадал.

Я начинаю переживать, потому что как мужчина я хочу видеть женщину.

Мне очень близок взгляд Ивана Ефремова в книге “Таис Афинская”.

Я должен видеть женщину, способную к рождению. Отсюда, я хочу видеть бедра и талию. Я должен видеть, что у нее чистые волосы, и они здоровые. Я уже добавлю от себя, что хочу видеть настоящие натуральные ногти, как показатель здоровья, а не акрил и т д.

Когда я вижу прямоугольники, унисекс, я не понимаю кого я вижу.

Отражение какого процесса мы видим в такой ситуации? Наверное, стирание гендера.

Модные принты.

-Их много и женщины крайне избирательны. Если в моде леопард, то они леопардовые, иногда на грани с вульгарностью. Если в моде принт рептилий, то велик риск из маленькой ящерки превратиться в варана или большого удава. Лично мне нравится “зебра” либо “жираф” и если добавить цвета это может быть очень стильно. Например терракотовые полоски на хакки. Вот вам поддержка милитари.

И еще считаю интересной темой - скрытые принты. У меня есть галстук Дольче Габбана, переворачиваешь и на внутреннем треугольнике галстука - картинка в пин-ап стиле.

То же касается подклада жакета или пальто. Там тоже можно проявлять свою индивидуальность. Это очень интимно и это греет.

Оверсайз

Я не очень люблю оверсайз. Во первых это отвлекает мужчину от поиска фигуры. Во вторых это расхолаживает женщину (я о лишнем куске торта). Это тяжело по объёму и нужна правильная длина рукава и изделия. А по скольку он, стиль остаётся отголоском до сих пор, то повяжите ремень, чтобы показать талию. Это касается и пиджаков с мужского плеча.

Если в моду случайно ворвались широкие плечи - это должно быть аргументированно, а не просто “великие” что-то покурили…..Впервые плечи появились в моде во время Первой Мировой войны. Женщина почувствовала социальную ответственность и стала брать на себя мужские функции. А в настоящее время если это так - то измельчал мужик!

Вы счастливый человек?

Я бы был счастливее, если бы жил в доме с видом на океан, где в бассейне плескалась любимая собака, на лужайке росли крокусы, а жена на обед готовила свежую дораду….. Но я счастлив от того, что сделал и даже где то преуспел - Родил, Посадил, Построил. Снялся в кино, придумал свой парфюм, создаю коллекции и хочется верить, делаю женщин счастливыми!

Ig @nikolayromanov_official