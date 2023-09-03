Сказка - ложь, да в ней намёк!

В каждой русской народной сказке заложена тайна, глубинное знание наших предков. Бренду СафьянЪ удалось прикоснуться к нему. Съёмочная группа погрузилась на глубину 150м для создания экстремального fashion-видео. Отсюда название концептуального модного видео бренда СафьянЪ – «Во глубине».

СафьянЪ представил стилизованную дизайнерскую одежду для трёх ключевых персонажей русских народных сказок: кикиморы, бабы яги и хозяйки медной горы. Все они мистически связаны с культурным кодом наших пращуров. Триединство женской энергии. Огонь, вода, земля.

Коллекция относится к раскрытию и сохранению культурного кода в местах силы. Этот новый концептуальный продукт делает бренд СафьянЪ интереснее и инновационнее.

«Мы собрали целую экспедицию, где нам помогали профессиональные спелеологи KAILAS-tour и записали авторский трек с настоящим шаманом Kayvalya Djivanmukta. Музыка передаёт этнические звуки народов севера нашей бескрайней Родины.

Благодаря глубине этого видео, можно почувствовать всю самобытность и мистическую силу наших предков, разбудить глубинную память и укорениться, ещё сильнее прорастая в РОДную землю. В современное время всё больше и больше людей прививают любовь к культурному коду, который стал стилизован в наше время. Ведь мода социальный вид искусства» - Плеханова Мария дизайнер и продюсер бренда СафьянЪ

Концептуальная коллекция бренда СафьянЪ "Во глубине" - это не только модная одежда, но и путешествие в мистический мир наших предков, которое приковывает внимание и позволяет узнать о русской культуре гораздо больше. Видео продемонстрирует всему миру, что русская культура не только богата историческими сказками, но и олицетворяет нашу самобытность и силу.