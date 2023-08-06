Белорусский бренд Mark Formelle и Ляйсан Утяшева выпустили коллекцию изделий из премиальных тканей, которая будет выпускаться отдельными дропами в период с августа по декабрь 2023 года.

Главной идеей совместного проекта стала важность для каждого человека с любовью относиться к самому себе, и в этом, как считают партнеры, немаловажную роль играет одежда. В последнее время главным слоганом Mark Formelle стала фраза «Будь собой», поэтому данная коллаборация логично воротилась в стратегию бренда.

Коллекция состоит из нескольких линий: повседневной, спортивной и домашней, также в нее вошли нижнее белье, носки и сумки-шоперы. В процессе работы над проектом Ляйсан Утяшева лично тестировала образцы и предлагала варианты по их совершенствованию. Так, спортсменка принимала участие в доработке мини-платьев, пижам и трикотажных костюмов.

Вещи капсулы выполнены в любимых цветах Ляйсан: черном, бежевом и молочном, а некоторые изделия украшены леопардовым принтом.