Осень. Красивая пора и время возвращения из отпусков в офисы. Погрузиться в новый деловой сезон, конечно, хочется тоже красиво — безупречно одетой с иголочки.

Обновляя гардероб, делаем ставку на универсальность: пересматриваем вещи в своем шкафу, чтобы минимально дополнить их стильными трендовыми новинками. Бюджетно собрав для себя оптимальный набор вещей, которые сочетаются между собой и дополняют друг друга, можно создавать множество уникальных образов. Такой принцип минимализма дает возможность без большого ущерба для кошелька и огромного скопления вещей в шкафу выглядеть всегда стильно.

Особое удовольствие — более демократичная деловая мода и смягчение дресс-кода, теперь можно позволить себе в офисе более комфортную одежду и расслабленный стиль. Свежий взгляд на дресс-код и актуальные коллекции предлагают многие бренды. Предпочтение лучше отдать элегантным вещам, в которых будешь чувствовать себя комфортно и естественно.

Базовые комплекты нижнего белья belleyou составят идеальную основу образов для ежедневной работы в офисе и деловых встреч. Еще только начало осени и не холодно, очень комфортно носить многослойные интересные сочетания, настоящая находка для которых — топы, велосипедки и леггинсы. Выбираем их в нежных пастельных цветах, которые гармонично сочетаются с пиджаками и рубашками.

Это позволит выглядеть в офисе безупречно, но в тоже время женственно и элегантно.

Базовые предметы одежды для офисных будней: юбки, рубашки, пиджаки, брюки дополняем трендовыми универсальными вещами и имеем разнообразие образов не только для работы в офисе, они выглядят уместно вечером на неформальной встрече, для похода в театр или на концерт.

Незаменимая вещь делового гардероба — белая рубашка. Расстегиваем пуговицы, надеваем под нее топ или майку, дополняем леггинсами и стильный осенний комплект готов.

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Приятные универсальные обновки, подобранные грамотно, экономят место в шкафу и бюджет.

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