Флоральный орнамент не выходит из списка трендов ни зимой, ни летом, что уже делает этот женственный рисунок классикой на все времена. Стилист Familia Софи Елисеева рассказывает про актуальные варианты сочетаний и наглядно объясняет, как просто и стильно носить цветочный принт этим летом.

Цветочный принт уверенно занял место в гардеробах мировых модниц и стал уже нестареющей классикой. В каждом сезоне флористические узоры появляются в новых или хорошо забытых вариациях. В списках трендов этот орнамент чувствует себя увереннее других расцветок и удивительным образом подходит ко всему: и для любителей офисного дресс-кода, и для приверженцев гранжа, и для адептов стиля минимализм. На поиски вещей для создания разных комплектов я отправилась в магазины сети Familia. Здесь встретила многих коллег по цеху. Оказывается офф-прайс сеть – любимое место стилистов и блогеров, что совсем неудивительно. Огромный выбор, только оригинальные вещи, мировые бренды, которые навсегда ушли из России и выгодные цены со скидками до 85% делают свое дело. Делюсь своими находками и рассказываю как их носить.

С мужского плеча

Объемный жакет отлично дополнит образ с флористическими принтами. Грубый верх смотрится еще интереснее поверх шелковых легких платьев и хорошо сочетается с брюками в романтичный цветок. Советую присмотрется к мужскому отделу – самые правильные oversize-пиджаки именно там. Не стесняйтесь изучать рейлы с мужской одеждой – все главные модницы давно уже освоили этот прием.

На каждый день

Замените любимые джинсы брюками с цветочным принтом, и привычный casual-образ заиграет по-новому. Белая рубашка, свободная футболка и укороченный жакет в сочетании с брюками с растительным принтом будут выглядеть интересно и свежо. Элементы стиля барокко в гардеробе будут отлично смотреться с вашими любимыми повседневными вещами. Такие экстраординарные позиции советую покупать в офф-прайсе. Здесь самые выгодные цены. Вы же согласны, что тратить огромные суммы на краткосрочные тренды совершенно бессмысленно?

Нежные оттенки

Цветочный принт смотрится особенно выигрышно на нейтральных нежных тонах. Делайте выбор в пользу бежевых, нежно-розовых, небесно-голубых и молочных образов и не прогадаете.

Грубые ботинки

Чтобы приглушить романтичный образ и сбавить градус чрезмерной беззаботности, дополните легкие струящиеся платья и летящие юбки с цветочным принтом байкерскими ботинками, казаками или спортивными кедами – модно и удобно. В Familia большой выбор обуви, но если вы все же не нашли желанную пару, делюсь лайфхаком. В каждом магазине разный ассортимент, поэтому если не посчастливилось найти определенную модель, быстрее отправляйтесь по другому адресу – ваше сокровище ждет вас там!

Два в одном

Сочетайте цветочные принты между собой. Юбка с рубашкой, бомбер с шортами, примитивный принт с реалистичным – не бойтесь экспериментировать. Дополните образ крупными серьгами, и все восторженные взгляды будут вашими. Чтобы образ выглядел еще круче, присмотритесь к зоне Gold Brands. Там представлены вещи люксовых мировых брендов. Спойлер: я нашла платье Marni, которое стоило в 10 раз меньше цены бутика! Как вам такое? Предугадывая ваши опасения сообщаю – все вещи строго оригинальные, ведь закупают их напрямую у брендов.

И запомните главное – спрос на сокровища по сказочным ценам огромный. Увидели ту самую кофточку, платье, за которым охотились уже давно или спонтанно влюбились в несвойственную для себя вещь – покупайте не раздумывая. Другой такой не найти!