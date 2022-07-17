Российский бренд YOU WANNA представляет дерзкую капсулу-манифест: придерживаясь своего ДНК и следуя современным тенденциям, бренд заявляет о праве женщин демонстрировать свою сексуальность без осуждения общества.

В летней капсуле YOU WANNA обращается к актуальным цитатам из 2000-х годов: дерзким деталям и насыщенным трендовым цветам. Платье из мелкой сетки может стать как самостоятельным смелым предметом гардероба, так и идеальным дополнением к образу. Корсетные топы со шнуровкой и брюки из экокожи – байкерский стиль снова набирает обороты за счет желания выглядеть женственно и рискованно одновременно. Смелое «мини», в свое время совершившее революцию в контексте принятия себя - must-have летней капсулы – подчеркивает сексуальность в новом прочтении.

Сегодня YOU WANNA берет на себя смелость заявить, что женщина может быть настолько сексуальной, насколько она хочет, а ее женственность – символ свободы и силы.

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