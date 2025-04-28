Фильм «Merchant Ivory», «золотой» подиум» и экстравагантный леопард: новая коллекция KHAITE FW/2025

«Я нью-йоркский модельер, и некоторые люди этого пугаются. Нью-Йоркская мода все еще полна фантазий, на показах в этом городе чувствуется бесконечная свобода и изменчивость - больше, чем где-либо еще. Я обожаю этот город, для меня он лучший в мире»

Основанная в 2016 году дизайнером Кэтрин Гольштейн марка Khaite олицетворяет симбиоз женственности и маскулинности одновременно. Один из самых популярных брендов Нью-Йорка демонстрирует умение балансировать между классикой и структурными силуэтами, которые сочетаются casual-эстетикой.

Если в коллекции SS/2025 фокус сместился в сторону романтичных изящных форм и принтов, то в новой коллекции Кэтрин Гольштейн снова перешла на «темную сторону».

В Нью-Йорке, в рамках Недели моды в Park Avenue Armory прошел показ Khaite FW/2025. На «золотом» подиуме под звуки: от Marilyn Manson до Aphex Twin и Sonic Boom, дизайнер представила не просто коллекцию, а целую концепцию, которая не могла остаться без особого внимания.

«Это должна была быть дорога из желтого кирпича», - объяснила Гольштейн во время предварительного просмотра. Коллекция отчасти была посвящена памяти о кумире, режиссере Дэвиде Линче, который не так давно ушел из жизни.

Если в прошлом сезоне был заметен вектор в сторону нежности, то в новой коллекции драматичная эстетика снова превалирует над женственным началом, которого, надо сказать, тоже немало: мягкие корсеты, мини, рукава-буффы и главное - плотно прилегающие силуэты, словно яркие отсылки к фильму Merchant Ivory.

«Я очень чувствительный человек - это одновременно и дар, и проклятие. Уделяю особое внимание пропорциям, но делаю так, чтобы все выглядело естественно»

Излюбленные для марки изделия из кожи и сложносочиненные образы, дизайнер обыграла с юбками-карандаш; топами поверх футболок и лонгсливов; любимыми акцентными плечами на жакетах, приправив все это высокими кожаными перчатками. Укороченные дубленки в дуэте с мужскими кепи; расслабленные джинсы в пол; прозрачные трикотажные поло в комплекте с шерстяными оверсайз-юбками и яркое доминирование леопардового принта. Также, дизайнер представила красный и серый цвета и платья из металлизированных нитей.

Отдельное внимание стоит уделить стилизации трикотажного джемпера с узором аргайл: филигранное сочетание цветов и фактур дает новую жизнь классическому принту и выталкивает его на современную модную арену.

«Я очень скрупулезна в выборе фактур. Я всегда говорила, что 80% привлекательности изделия для клиента - материал. Я никогда не поступаюсь качеством в таких вопросах»

Неотъемлемой частью коллекции стали детали: «крокодиловые» ридикюли; меховые горжетки поверх кожаных курток; потертые ботфорты и, конечно же, лодочки со змеиным принтом, ставшие уже визитной карточкой марки. Несмотря на сложные образы, нейтральный макияж и укладка в духе "большого города", сохраняют баланс и создают настоящий облик жительницы мегаполиса.

Помимо этого, Кейт Гольштейн напоминает, что ее героиня вполне может одеться в привычные футболку и джинсы, но структурный кожаный плащ и перчатки намекнут об интеллектуальной подоплеке. Это не просто вещи и образы, в каждом выходе и стилизации заложены определенные смыслы, главным из которых является все та же идея о сильной современной женщине, этаком «герое нашего времени». Также, стоит отметить, что некоторые комплекты можно смело назвать «унисекс» историей, что в очередной раз напоминает о ценностях и философии Khaite.

Кэтрин Гольштейн не раз говорила о том, что ее одежда разработана для максимальной вариативности друг с другом. Дизайнер переосмыслила идею современного базового гардероба. Однако, каждая отдельная единица, благодаря постоянным экспериментам над простыми вещами, символизирует некий арт-объект.

Коллекция FW/2025, безусловно, является показателем будущего вектора Khaite, с более глубоким подходом к стилизации и динамичным контрастам, не изменяя своей идентичности!