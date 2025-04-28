17 мая 2025 года на территории торгового комплекса Архангельское Аутлет состоится пятое ежегодное Ралли коллекционных ретро-автомобилей.

Это мероприятие, ставшее визитной карточкой аутлета и неизменно собирающее ценителей автомобильной истории, откроет летний сезон в атмосфере утончённого стиля. В пробеге примут участие более сорока экипажей на тщательно восстановленных раритетных автомобилях, включая Jaguar SS1 (1935), который был прародителем всех легендарных спортивных моделей Jaguar, Ford Mustang GT500KR (1968) - его можно увидеть в фильме «Угнать за 60 секунд», Chevrolet Corvette (1970) - про него снят целый фильм «Корветт Лето», Citroën DS 21 (1968), любимый автомобиль Шарля де Голля и Жана-Люка Годара.

Регистрация участников начнется в 10 утра. К 12:00 ретро-автомобили эффектно построятся около стартовой арки, проедут несколько контрольных пунктов, один из которых расположен в подмосковном отеле IZUMRUDNY LES HOTEL, выполнят специальные задания и вернутся в торговый комплекс к 16:00. Гостей мероприятия также ждут активности от партнёров события, музыкальное сопровождение, стилизованные фотозоны и гастрономические предложения от главных ресторанов аутлета Сыроварня и Marani.

Архангельское Аутлет — первый аутлет класса люкс в России, представляющий более 70 бутиков мировых брендов, включая Dolce&Gabbana, Valentino, Tom Ford, Philipp Plein, Loro Piana и другие.

Дата проведения: 17 мая 2025 года

Адрес: Архангельское Аутлет, 5-й км Новорижского шоссе, деревня Воронки

Трансфер: бесплатный шаттл от м. «Крылатское»

Парковка и зарядка электромобилей — бесплатны