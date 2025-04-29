Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России 2025» объявил о начале приёма заявок. К участию приглашаются бренды, работающие на территории России. Подать заявку можно в одну из 3-х категорий в номинациях: «Товары и продукты», «Услуги», «Специальные номинации».

В пресс-центре премии рассказали, что в этом году предусмотрены специальные бонусы для членов Бренд-клуба от партнёров конкурса. Представители оргкомитета также отметили, что важным критерием для включения в число номинантов конкурса является узнаваемость бренда и удовлетворение запросов потребителей, а соревнование по-прежнему проходит в двух лигах - высшей и первой.

«Мы искренне гордимся тем, что премия «Бренд года в России» является стандартом и мерилом признания качества отечественных брендов и уровня предоставляемых ими услуг. За прошедшие 2 года лауреатами нашего конкурса стали компании, которые инициировали новые тренды, затронувшие различные отрасли, и повлияли на развитие брендинга в нашей стране. Уверены, что участие в премии станет мощным стимулом для брендов, побуждая их стремиться к лидерству и достичь заслуженного признания своего успеха со стороны профессионального сообщества. Приглашаем новых участников продемонстрировать свои достижения», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России» Ольга Маркелова.

Конкурс 2025 года предполагает коммуникационную поддержку проектов номинантов на сайте премии и на ресурсах информационных партнеров. Кроме того, на Днях открытых презентаций номинанты смогут продемонстрировать свои проекты Экспертному жюри.

Первый отборочный этап пройдет до середины мая, а сами конкурсные мероприятия продлятся до октября. Заявки принимаются на сайте премии brand-award.ru. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

Конкурс проводится в третий раз. В прошлом году победителями стали свыше ста брендов, а всего приняли участие более пятисот компаний.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»: