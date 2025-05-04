В основе нового спектакля Бориса Юхананова «Пик Ник или Сказки Старого Ворона» лежит роман Тенесси Уильямса «Прекрасное воскресенье для пикника» — история о женских мечтах, разочарованиях и хрупких надеждах. Действие разворачивается в тесной квартирке где-то на окраине, где воздух пропитан запахами чеснока и жареной курицы. Здесь живут Дотти-Доротея: романтичная, наивная девушка, которая ждет звонка от своего возлюбленного — директора колледжа и Боди прагматичная особа, пытающаяся устроить судьбу соседки с братом-близнецом, человеком заурядным и неинтересным. Дотти мечтает сбежать из этого мира, где всё напоминает о бедности, и ради возлюбленного готова на авантюру: она договаривается с Элиной, светской дамой, снять квартиру в хорошем районе — чтобы принимать гостей «как положено». Есть в пьесе и четвертый персонаж — сумасшедшая мисс Глюк, соседка Дотти и Боди. У Уильямса это символический образ современного человека, затерявшегося в «городских джунглях» и разучившегося общаться. Ее хаотичные выкрики на немецком языке вносят диссонанс в прекрасное воскресенье и убеждают Дотти, что переезд ей необходим «как воздух». Но, как часто бывает у Уильямса, мечты сталкиваются с жестокой реальностью. Элина сообщает Дотти о том, чтобы та не ждала звонка: красавец- директор объявил в газете о помолвке с более подходящей ему по статусу девушкой.

Борис Юхананов превращает историю Тенесси Уильямса в «трилогию-притчу», где реальность переплетается с фантасмагорией. Четыре актрисы: Мария Беляева, Екатерина Любимова, Ирина Савицкова и Мария Чиркова— не просто играют персонажей, а становятся проводниками в мир, где границы между бытом и сказкой стираются. Бренд NÁNA создал для спектакля четыре моносерьги, каждая из которых отражает характер героинь, а ювелирные украшения становятся не просто деталью, а частью драматургии.

Моносерьга «Цель» героини Дотти-Доротеи отражает ее натуру: нежную, страстную и непостоянную. Её решения и состояния меняются будто по спирали. И серьга «Цель» символизирует витиеватый путь Доротеи к главной цели – к любви. Яркая, страстная и самобытная Боди ценит уют и наполняет заботой пространство. Её серьга «Забота» напоминает вход в дом, арку или колокольчики, звенящие над дверью. Элина – уверенная в себе, но ранимая внутри, она идет к своей цели несмотря ни на что, умеет настоять, и сама строит жизнь мечты. Моносерьга «Уверенность» отсылает к строительному крану – героиня спектакля строит свою жизнь по собственному плану.Софи Глюк и ее моносерьга «Шанс» - космическая и открытая миру, она находит поддержку от близких, несмотря на непростую судьбу. Украшение даёт надежду – скоро всё будет собрано воедино, в гармонии с собой.

«К премьере проекта Бориса Юхананова «Пик Ник или Сказки старого ворона» мы вышли за рамки привычного нам подхода и создали украшения на основе характеров главных героинь спектакля. За вдохновением мы отправились в эпоху ар-деко, которая отражается в костюмах актрис и декорациях. Следуя привычному нам алгоритму создания украшений, мы провели исследовательскую работу, изучили эпоху, а также характеры героинь пьесы и стилистику постановки. В результате получились четыре акцентные моносерьги, каждая со своим характером. Авангардные, как и сам спектакль», - говорит директор ювелирного бренда NÁNA Надежда Хорт.

Украшения NÁNA не просто сопровождают образы — они становятся их частью, вплетаясь в костюмы и сценографию. Это не классическая бижутерия, а «маленькие произведения искусства», которые зрители смогут рассмотреть в деталях во время спектакля.

«В наших коллекциях, мы создаем украшения, которые можно носить в повседневности с современными образами, поэтому моносерьги продуманы с учетом комфорта актрис, их личных пожеланий и адаптированы под запросы современной покупательницы», - добавляет Екатерина Голубкова, дизайнер бренда NÁNA .

Увидеть коллекцию можно на сцене Электротеатра. Также украшения доступны в продаже на сайте ювелирного бренда NÁNA для тех, кто хочет прикоснуться к театральной магии.