Бренд технологичного и женственного fashion-белья Le Journal Intime открыл первый бутик на Дальнем Востоке. Магазин находится в Южно-Сахалинске в многофункциональном торгово-деловом центре «Столица» по адресу ул. Комсомольская, 259 «В».

В новом бутике размещен полный ассортимент изделий бренда – базовая, весенне-летняя коллекция Bal des Fleurs, капсулы Moulin Rouge и Fleur de Flore, а также дополнительные категории: одежда для дома и отдыха, коллекция купальников, аксессуары и аромапродукция. Интерьер нового магазина создан с акцентом на удобство, а его оригинальный стиль отражает основные идеи бренда, такие как гармония природных форм, свобода, лёгкость и современные технологии.

Это уже седьмой магазин в сети бутиков Le Journal Intime. Сегодня бутики Le Journal Intime расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Новосибирске, Южно-Сахалинске.

Присутствовавшая на открытии бутика основательница бренда Наталья Войнич поделилась эмоциями не только от запуска, но и от региона, который посетила впервые: «Наш первый франшизный магазин на островной части России получился образцово-показательный – бутик комфортный, просторный и находится в прекрасном месте. Впечатления от открытия потрясающие!»

О бренде

Le Journal Intime — российский бренд технологичного белья с собственным производством в Москве, основанный в 2015 году. Владелица и креативный директор бренда – Наталья Войнич, внучка известного советского хирурга, врач по образованию, продолжила династию в важном для медицины направлении – производстве уникального белья. Начав с послеоперационных моделей, Наталья реализовала идею оздоровительной поддержки груди и тела на каждый день уже в fashion бренде женского белья Le Journal Intime.

Бренд использует высокотехнологичные материалы с высоким содержанием эластана. В основе построения любой модели лежит идея о функциональной и эстетической поддержке груди и тела. Качество продукции соответствует классу премиум.

Бельё Le journal intime - белье для хорошего самочувствия, дарит чувство надежной и комфортной поддержки, легкости, свободы, раскрывая тем самым внутреннюю сексуальность женщины.

Забота о женском здоровье – один из главных приоритетов бренда.

Сайт lejournalintime.com