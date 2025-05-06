11 апреля в Москве успешно прошел четвертый форум «Женское дело. Территория успеха. Бизнес. Красота. Самореализация», который состоялся в роскошном пятизвездочном отеле MAMAISON POKROVKA.

Гости форума могли насладиться приветственным бокалом игристого, элитным шоколадом и оригинальными закусками от шеф-повара отеля в уютной атмосфере пятничного вечера. Специальное весеннее меню добавило мероприятию неповторимый шарм.

Форум «Женское дело. Территория успеха. Бизнес. Красота. Самореализация» стал активной платформой для нетворкинга, общения и самопрезентации. Участники форума имели возможность выступить и рассказать о себе в формате свободного микрофона, что способствовало обмену идеями и установлению новых деловых контактов.

Форум отличался насыщенной и разнообразной программой: выступления спикеров охватили актуальные вопросы, такие как здоровье, красота, успех, отдых, создание и продвижение брендов, психология и многое другое. В рамках мероприятия прошла лотерея с замечательными подарками от партнеров – абсолютно все участники мероприятия ушли с сюрпризами. Ярким акцентом вечера стало выступление певицы Елены Князевой и автограф сессия психолога Натальи Толстой.

Заключительным моментом форума стал иммерсивный спектакль «Рассказы на чемодане. Посвящается женщинам!», поставленный известным режиссером Эрвином Петеровичем Гаазом. В спектакле участвовали актрисы Александра Баженова, Женева Ортега и Зара Багирова. Спектакль уже успел завоевать признание, будучи номинированным на звание социального проекта года в рамках Всероссийской премии «Лидер года» при поддержке Государственной Думы РФ. Участники форума стали одними из первых зрителей трех личных историй из этого моно спектакля.

Модератором мероприятия выступила Карина Мартиросян, основатель коммуникационного агентства DVSTYLEMEDIA.RU и международного сообщества и премии THE WOMENS BUSINESS. Это был увлекательный и полезный вечер, полный новых знакомств.

Благодарим спикеров форума за актуальные темы и яркие выступления:

АЛЕКСАНДРА ПЕРКОВА, директор отдела продаж и маркетинга отеля Mamaison All Suits Spa Hotel Pokrovka Moscow

«ГОРОДСКОЙ ОТЕЛЬ. РАБОТА ИЛИ ОТДЫХ?»

ИЛЬЯ БЕРШТЕЙН, кандидат медицинских наук, руководитель отдела маркетинга группы компаний РЕВИТАЛЬ»

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ. МИТОХОНДРИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ»

ЕКАТЕРИНА ШОХИНА, совладелица дома здоровья и красоты ДЕНТАЛ БЬЮТИ БУТИК, основательница SHOHINA SCHOOL, мама пятерых детей, премиант премий в области красоты и здоровья

«СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА НИХ, ЕСЛИ У ТЕБЯ МАЛО ПОДПИСЧИКОВ»

ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА СТЕГАЙЛО, Офтальмогенетик, офтальмохирург, к.м.н. РАН, Академик РАМТН, Член- корреспондент РАЕН, Разработчик медицинских программ монотерапии «Витафилд», имеет более 35 лет опыта практического использования природных продуктов для немедикаментозного системного микробиомного восстановительного лечения в превентивной, персонализированной и функциональной медицине.

«ПОЛНОЕ СИСТЕМНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИКРОБИОМА ЧЕЛОВЕКА ПРИРОДНЫМ ФУНЦИОНАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ»

НАТАЛЬЯ ТОЛСТАЯ, психолог, автор книг по психологии и межличностным отношениям, ведущая шоу «ТОЛСТАЯ LIVE»

«ГДЕ СРОЧНО ВЗЯТЬ СИЛЫ, ЭНЕРГИЮ И НАСТРОЕНИЕ»

НАТАЛЬЯ ПАХТИНА, управляющий директор клиники косметологии TIFFANY & ROSE CLINIC

«РАБОТА С КРАСОТОЙ, КАК ФИЛОСОФИЯ»

ДАННА КАРИМОВА, fashion дизайнер, коллекционер, путешественница, владелица самой большой коллекции кимоно в России

«РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ХОББИ»

ТАТЬЯНА СЕЛЕЗНЕВА, fashion стилист, байер

«МОДА В 2025 ГОДУ. МАКРОТРЕНДЫ»

ОЛЬГА ЛАХИНА, основатель и главный редактор журнала «РАМКИ»

«ВЫХОД В МЕДИАПРОСТРАНСТВО В 2025 ГОДУ»

КАРИНА МАРТИРОСЯН, основатель сообщества и международной премии «ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС», главный редактор DVSTYLEMEDIA.RU:

«Я хочу искренне поблагодарить всех, кто присоединился к нам и сделал этот вечер таким незабываемым. Вы действительно внесли свой вклад в создание уникального пространства, где царила поддержка и вдохновение. Это был не просто обмен информацией, а настоящая синергия красоты, стиля, бизнеса и искусства.

Участники погрузились в уникальную атмосферу доверительного общения, и это было нечто невероятное! Атмосфера была просто потрясающей: все активно обменивались контактами и идеями, закладывая основу для будущего сотрудничества. Каждый из нас ушел с новым зарядом энергии и неуклонным стремлением к переменам. Эти моменты, когда мы можем встретиться, поделиться своими мыслями и идеями, насыщают нас силой и мотивацией продолжать двигаться вперед!»

Организаторы форума: Международное сообщество, онлайн-журнали премия WOMENSBUSINESS.RU, при поддержке медиа агентства DVSTYLEMEDIA.RU.

Партнеры мероприятия: отель «Mamaison All Suits Spa Hotel Pokrovka Moscow», «Королевская вода», спа-салон «Бон Спа», косметические бренды «Лошадиная сила», «305 Miami SPA», «Moly’s», студия загара «Лайк Загар», «Tiffany & Rose Clinic», группа компаний «Ревиталь», Dental Beauty Butik.

Информационные партнеры:мультимедийные журналы TheBeautyNews.ru, TheMedicalNews.ru, Celebtity TV, глянцевые журналы «Дорогое удовольствие», «MODA Topical», «Fashion Look», Bomond, Luxury in Russia, Trends People, Fason Club, городские порталы MMG, TheMoscowLife.ru, Образ жизни, Colady.ru и Prelest.com.

Фото: Александр Назаров

Видео: Сергей Ширинских