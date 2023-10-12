В конце сентября на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи состоялся уникальный и профессиональный показ, в котором приняли участие киборги и киборг-дивы из модельного агентства Cyber Fashion Technology. В рамках показа были продемонстрированы новейшие технологии таких компаний, как Роскосмос, Ottobock, Endolite, а также детские тяговые протезы бренда «Моторика». Важной составляющей показа стали коллекции smart одежды от российских производителей – Bothus Mancus и Sport Dots.

Bothus Mancus представляет функциональную одежду, созданную по специальным технологиям, обладающую «волшебными» свойствами, способную светиться в темноте, менять цвет, считывать температуру. Sport Dots производит специальную одежду от усталости и травматизма, она разработана на основе технологии точечной компрессии.

«Мы были рады представить на показе «умную» одежду российских производителей, которая активно используется в различных профессиональных сферах и применяется для решения социальных задач, на благо человеку, – делится Ольга Аринина, «ангел-хранитель киборгов», основатель компании Cyberly, уникальной экосистемы Cyberly One и модельного агентства киборгов Cyber Fashion Technology, – Как организаторам экосистемы киборгов, которых мы считаем пилотами испытателями технологий будущего, нам необходимо держать руку на пульсе новейших открытий и разработок, способных значительно улучшать качество жизни».

Cyber Fashion Technology – амбассадор кибер-моделинга в России. Модели агентства регулярно участвуют в крупных мероприятиях государственного и международного значения.

Организатором Недели выступило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оператор ВНОТ – Фонд Росконгресс.

ВНОТ – глобальная дискуссионная площадка, предназначенная для представления современных тенденций, обмена опытом и обсуждения перспектив развития деятельности в области обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья сотрудников на производстве.

В рамках события Россконгресс провел круглый стол по теме: «Совершенствование медико-социальной экспертизы, системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов и электронного межведомственного взаимодействия в свете цифровой трансформации в социальной сфере».