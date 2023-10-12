Дебют молодого московского художника Станислава Поликарпова с персональной выставкой «Образы современников» состоялся в минувшее воскресенье в Voo Coffee. Познакомиться с экспозицией можно в стильной кофейне на Большой Якиманке, 25 до 15 октября.

Станислав Поликарпов представил на вернисаже друзьям и гостям 8 своих работ — портреты, которые были созданы за предыдущие 2 года. Позировали художнику студенты московских вузов. Образы их тонко и глубоко раскрыты на полотнах и отражают эмоции — размышления, сомнения, как, например, у Сержа и Вики, портреты которых написаны в ноябре и марте 2022 года. Идеально точно и непосредственно автор доносит до нас внутренний мир отдельных представителей современности: мы ощущаем жизнеутверждающую усталость и самосохранение в огненно-красном антураже, как на портрете Натана, дающем посыл к портрету Сталина Рублева, и отсылку к Владимиру Вейсбергу в светлом портрете Кати.

Удивительный дар — за короткие встречи, предусмотренные для написания портрета, а их, в большинстве случаев, было не более трех сеансов, передать на холсте не только внешнее сходство, но и характер человека. Блестяще экспериментируя с тональной интеграцией, контрастами, глубокими и открытыми цветами, художник наполняет эмоциями восприятие зрителем представленной фигуры, открывая чувства для подспудно возникающего звучания образа.

Проникновенные образы современников, представленные на полотнах, побудили к созданию уникальных кофейных напитков оригинальной рецептуры, которые непременно придадут впечатлениям от портретов еще более яркий вкус, помогут почувствовать диапазон настроений героев картин и увлекут в мечты вместе с ними.

Можно прийти до 15 октября и в атмосферной кофейне не спеша рассмотреть картины, попытаться постичь тайные страсти и особую смысловую музыку души современников.