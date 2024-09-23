Космическая коллекция для маленьких мечтателей и их родителей.

«Верфь» анонсировала коллаборацию с популярным детским персонажем — Лунтиком. Первая в линейке бренда семейная коллекция перенесёт малышей в захватывающий мир космоса, где Лунтик и его друзья уже спешат навстречу приключениям среди звёзд.

В сотрудничестве с «Мельницей»

«Мельница» — это студия анимационного кино, родившаяся, как и «Верфь», в Санкт-Петербурге. На её счету множество успешных проектов, среди которых «Алёша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Барбоскины» и, конечно, «Лунтик и его друзья».

«Верфь» давно мечтала выпустить коллекцию для детей: уютную, добрую и напоминающую о том, что сила в единстве и дружбе. А «Лунтик» — идеальный кандидат: прилетев из космоса, он завёл друзей и очаровал своей непосредственностью не только детей, но и взрослых.

Ассортимент коллекции

В коллекцию вошли практичные кожаные изделия, где спряталось тиснение с главным персонажем коллаборации, а также аксессуары из кожи и канваса с яркими принтами космоса и лета.

В линейке есть универсальные рюкзаки с отворотом и аккуратные геометричные сумки на молнии в двух размерах: поменьше — для детей, побольше — для взрослых. Также в коллекции можно найти кошелёк-сумку с узнаваемыми милыми ушками и деревянные значки с персонажами любимого мультсериала, которые прекрасно дополняют каждое изделие из коллекции.

Весь ассортимент разработан с учётом потребностей детей и взрослых, сочетая в себе практичность и оригинальный дизайн.

Палитра и материалы:

- натуральная кожа в тёплом бежевом цвете / в классическом чёрном

- плотный канвас с летним принтом / с космическим синим

О «Верфи»

Бренд «Верфь», основанный в Санкт-Петербурге, предлагает качественные кожаные изделия для жизни. Компания заботится о своих клиентах и стремится создавать вещи, которые будут радовать на протяжении долгих лет. В числе ценностей бренда: трепетное отношение к клиентам, семья и уют, своё производство, пожизненная гарантия на изделия и, конечно, преданность своему дому — Санкт-Петербургу.

«Верфь» приглашает всех открыть для себя яркую семейную коллекцию и отправиться в увлекательное путешествие вместе с «Лунтиком»!