Антонина Харина – известная модель, fashion-блогер стала лицом обложки Ubazaar

Антонина Харина – известная модель, fashion-блогер, построившая головокружительную карьеру и доказавшая тысячам молодых девушек, что мечты должны сбываться. Будучи родом из небольшого города на Урале, Антонина освоила тонкости профессии модели, начала принимать участие в самых громких Неделях моды по всему миру, участвовать в фотосессиях для крупных брендов и международных проектах. В свободное время модель любит путешествовать, проводить время с семьей, также она уделяет большое внимание саморазвитию.

Антонина, ты профессионально занимаешься моделингом, участвуешь в показах и фотосессиях. Расскажи, это была твоя детская мечта?

В сфере моделинга я начала активно развиваться где-то полтора года назад. Пройдя столько показов, проектов, мероприятий и фотосессий, я вижу свою востребованность, со мной хотят сотрудничать. И меня это воодушевляет! Теперь я могу сказать, что, да – я профессиональная модель, и у меня все получилось. Кстати, это не было моей детской мечтой, я даже не могла подумать, что такое возможно. У меня были стандартные мечты, не связанные с моделингом. Я хотела быть спортсменкой, думала, что свяжу свою жизнь только со спортом. И кроме спорта в детстве я ни о чем не задумывалась…

Ты родом из небольшого города в Свердловский области. Как ты начинала делать свои первые шаги в индустрии красоты и моды?

Я из небольшого города Верхняя Салда, который расположен в Свердловской области. Изначально, я принимала участие в различных школьных и городских мероприятиях. Я была очень активной, мне нравилось общаться с людьми, показывать себя, свои таланты, все это меня привлекало. К мысли о занятии моделингом меня подтолкнула мамина профессия, она парикмахер. С детства у меня всегда были модные стрижки, и многие, глядя на меня, приходили и просили сделать стрижку как у Тони (смеется). А еще моя тетя – швея-модельер, поэтому с детства я ходила со стильной стрижкой и модно одетой. Однако курсов моделей у нас в городе не было. Через какое-то время мы с мамой нашли объявление о том, что в соседнем городе объявляется набор девушек и молодых людей в модельную школу. И, недолго думая, мы решили, почему бы и нет?! Я высокого роста, мне всегда говорили, что я могу стать моделью. Мы с мамой подали заявку в модельную школу в Нижнем Тагиле, где я стала проходить обучение. Во время обучения я познакомилась с новыми людьми из мира моды, узнала об этой сфере больше. Я поняла, что мне это очень нравится, и я бы хотела дальше развиваться в этом направлении.

АНТОНИНА ХАРИНА

Поделись, ты ощущала поддержку или приходилось идти к своей цели вопреки общественному мнению?

Я всегда ощущала огромную поддержку семьи. Очень сильно меня поддерживала в начале пути и продолжает поддерживать по сей день моя бабушка, творческий человек. Она одевается с иголочки, у нее прекрасное чувство стиля, сфера моды ей очень близка. Бабушка всегда меня поддерживает особенно в те моменты, когда я сильно устаю морально и физически, и хочется сдаться. Ее поддержка для меня очень важная, она играет в моей жизни значимую роль. В остальном, так как я близка со своей семьей, для меня было необходимо получать поддержку именно от них. В родном городе к моему увлечению некоторые относились как к чему-то не серьезному, а часть друзей и знакомых даже осуждали меня. Не удивительно, что поддержка близких сыграла огромную роль и придавала мне дополнительные силы (улыбается).

Есть показы или фотосессии, которые были одними из первых на твоем творческом пути и особенно тебе запомнились?

Особенно мне запомнились мои первые работы, когда я обучалась в модельной школе. Тогда я еще не понимала, что от меня хотят, все делала смешно и несуразно, получая много критики в свой адрес. В тот момент я поняла, что быть моделью — это очень тяжело! Мало иметь красивое личико и хорошую фигуру, необходимо приобрести фундаментальные знания и понимание этой профессии. Мне хорошо запомнилась одна из первых фотоссесий, где я должна была изобразить ребенка с игрушками. У меня это не получалось. Я выглядела так нелепо, что в какой-то момент мне даже показалось, что это не мое! И именно тогда я осознала, что профессия модели далеко не проста.

АНТОНИНА ХАРИНА

Какими качествами нужно обладать, чтобы стать успешной моделью?

Я считаю, что модель должна иметь приятную внешность, хорошую физическую форму. Однако, это половина дела, ведь одной красоты недостаточно. Нужно быть разносторонне развитой личностью: много читать, уметь перевоплощаться, знать иностранные языки. А также быть харизматичной, чтобы располагать к себе окружающих и правильно себя презентовать.

АНТОНИНА ХАРИНА

Как развить любовь и веру в себя, чтобы смело идти к своей цели? Есть какой-то секрет?

Самое главное – выработать правильное отношение к себе и людям. Необходимо уметь видеть свои достоинства, ощущать свою силу. Также не помешает навык выходить из любой трудной ситуации и извлекать опыт. Но самое главное – любить себя, видеть красоту во всем, ценить близких и, конечно, чтобы родные гордились мной.

АНТОНИНА ХАРИНА

Ты участвуешь в различных масштабных Неделях моды: начиная от Sochi Fashion Week и заканчивая международным проектом Dubai Fashion Week. Ощущаешь ли ты разницу между зарубежными и российскими мероприятиями?

Мне посчастливилось участвовать в различных Неделях моды как в России, так и за рубежом. Организация этих мероприятий везде была на высоком уровне. Особенно мне запомнилось мое участие в Неделе Моды в Сочи! Я была поражена масштабом, слаженностью и четкостью проведения события. Было очень приятно работать с дизайнерами, стилистами и визажистами. Хочу отметить, что по уровню организации и проведения российские Недели моды не отстают от зарубежных. Мне приятнее и интереснее участвовать в проведении отечественных Недель моды, чем в западных проектах. Я считаю, что сейчас российские модельеры и дизайнеры вышли на мировой уровень.

Какие эмоции ты испытываешь перед выходом на подиум?

Я сама по себе очень эмоциональный человек. До сих пор перед выходом на подиум я волнуюсь (улыбается). Особенно, когда мне достаются какие-то сложные наряды, неудобные туфли на высоком каблуке или ультра-необычные выходы. Например, на Moscow Fashion Show мы шли спиной вперед, что само по себе было необычно и достаточно тяжело. Тогда я сильно волновалась, потому что это было действительно сложно и очень ответственно.

АНТОНИНА ХАРИНА

Есть ли у тебя любимые модельеры, в чьих проектах тебе особенно нравится принимать участие?

Я люблю всех модельеров, с кем мне приходилось сотрудничать. Каждая коллекция была невероятно красивая, в каждой линейке я находила то, что было мне по душе. Поэтому кого-то из модельеров я не могу особенно выделить.

Каким проектом ты особенно гордишься?

Больше всего мне нравится участвовать в каких-то драйвовых и дерзких проектах. Например, я участвовала в показе коллекции из кожи, на фоне была ритмичная музыка, так что хотелось не только пройтись, но и потанцевать (смеется). Все было настолько весело и энергично, что я получила массу удовольствия! Я поняла, что каждый проект для меня особенный. Я горжусь тем, что уже сейчас успела принять участие во многих замечательных проектах, а впереди еще больше ярких событий. Поэтому моя самая большая гордость – это я сама!

АНТОНИНА ХАРИНА

Поделись, будучи эффектной девушкой, известной моделью, не устаешь ли ты от повышенного внимания, в том числе и мужского?

Внимания и вправду очень много, как от мужчин, так и от женщин. Часто даже на улице ко мне подходят девушки, делают комплименты, что очень приятно! Иногда, конечно, бывает, что излишнее внимание начинает немного раздражать. Но я искренне рада демонстрировать свою красоту!

Дайджест красоты: приоткрой завесу тайны, как всегда выглядеть на все 100%?

Важно следить за собой, своим питанием, кожей и образом жизни. Я считаю, что главное – любить себя, излучать добро, уверенность, быть в гармонии с собой. Когда у девушки все хорошо внутри, в голове, тогда и внешне она выглядит замечательно. И, конечно, не забываем про позитивный настрой!

Работа модели — это тяжелый труд, как морально, так и физически. Как ты восстанавливаешься после долгих часов съемок?

Да, действительно, работа модели — это тяжелый труд. Особенно трудно, когда показы идут целыми днями с восьми утра и до поздней ночи. Возвращаешься домой и уже ничего не хочешь… Главный отдых для меня — это выспаться, вкусно покушать и пообщаться с близкими. Необходимо слушать свой организм, и ни в коем случае не перенапрягаться! Обязательно после долгих съемок или проектов нужно выделить один-два дня на отдых, чтобы привести в порядок себя и свой организм.

АНТОНИНА ХАРИНА

Ты много путешествуешь по миру, и всегда при этом всегда возвращаешься в Екатеринбург. Почему ты влюбилась в этот город?

Я люблю путешествовать, мне уже удалось побывать во многих городах и странах. Но Екатеринбург навсегда в моем сердце, потому что я считаю этот город началом своей жизни. Мой прадедушка воевал, и был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За Оборону Москвы». Другой прадедушка с шестнадцати лет и до пенсии работал на металлургическом заводе. Моя мама уже более тридцати пяти лет владеет салоном красоты и делает людей красивыми, а, значит, счастливыми. Всем этим я очень горжусь. Где бы я ни была, всегда хочется жить так, чтобы постоянно ощущать теплоту и нежность, а также излучать доброту. Все это я нахожу, когда возвращаюсь в свой любимый и неповторимый Екатеринбург.

О чем ты мечтаешь?

Признаюсь, для меня мечта — это целый путь! В каждом возрасте у меня своя мечта, она всегда про новый опыт и развитие. Пока мы двигаемся по этому пути, мечта принимает разные формы, которые можно воплотить в жизнь. Как говорит моя бабушка, танцуй, пока молодой (улыбается)! Главное, чтобы небо было мирное, а море голубое!

АНТОНИНА ХАРИНА

Что бы ты могла посоветовать девушкам, которые только начинают свой путь в моделинге? Как продолжать верить в себя несмотря на любые обстоятельства и идти к своей мечте?

Никогда не переставайте верить в себя! Нужно идти к своей цели не смотря ни на что! И, главное, это желание. Когда есть желание, то найдется и возможность. Я могу посоветовать заниматься любимым делом, слушать свое сердце, а не мнение окружающих. И все получится!