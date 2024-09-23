Российский бренд одежды Душегрея, девизом которого является фраза «Одеваем в искусство», вновь поразил синергией образов и смыслов: 9 сентября в Московском государственном театре «У Никитских ворот» с успехом прошёл театрализованный показ новой коллекции осень-зима «В поисках Нарнии», созданной дизайнером Натальей Душегреей по мотивам повестей Клайва Стейплза Льюиса.

В по-летнему знойный сентябрьский вечер гости телепортировались из Москвы в дивный мир Нарнии, познакомились с чарующей Белой Королевой, импозантным львом Асланом, любознательной девочкой Люси и другими культовыми персонажами легендарных произведений Льюиса.

Согласно оригинальной задумке дизайнера и в контексте драматургии сюжетной линии, модели выходили на подиум через специально изготовленный для дефиле шкаф, словно открывая портал в другое измерение, где нет границ для воображения! Режиссёр показа Елена Склярова поддержала идею: вся композиция строилась в этой концепции. Искусство во многом и есть «Нарния» - волшебная планета, на которой хочется скрыться от жёсткой (порой жестокой) реальности, где мы открываем магию красоты, постигаем добро и зло и находим ответы на важные жизненные вопросы.

В дефиле приняли участие актрисы Юлия Такшина, Екатерина Копанова с дочкой Лизой, воплотившей бесстрашную девочку Люси, благодаря любопытству, наивности и непосредственности которой и начинаются захватывающие приключения героев в затейливых лабиринтах маршрутов на карте Нарнии. Лиза открывала и завершала дефиле, в совместном выходе с мамой девочка продемонстрировала фэмили-лук (ещё один вектор деятельности бренда).

Юлия Такшина гармонично перевоплотилась в надменную и расчётливую Белую Колдунью Джадис.

В первый раз за девятилетнюю историю бренда в показе Душегреи приняли участие мужчины: актер театра «У Никитских ворот» и популярных мюзиклов, режиссёр спектакля «Я -Майя» Игорь Скрипко, артист мюзиклов, солист группы «Новые самоцветы» Александр Постоленко и актер театра На Юго-Западе, режиссёр Андрей Кудзин гармонично дополнили женскую энергию и экспрессию брутальной мужской харизмой. Специально для показа Наталья Душегрея создала капсульную коллекцию, подчеркивающую силу и мужество героев, с деталями, имитирующими образ рыцарей и королей, с вышивкой в виде льва.

Особую иммерсивность действию придала музыка, которую специально для показа написал композитор Алексей Палагин. Продюсер показа — Ирина Боровлева.

Художник Алёна Островская создала для коллекции Душегреи концептуальные фантазийные рисунки, в которых гармонично соединяется мир легенд и преданий: на скрупулёзно воссозданной карте Нарнии можно найти то, что душе угодно. Здесь люди и звери говорят на одном языке, в поднебесье парят грифоны и крылатые кони, на бескрайних просторах гуляют единороги, таинственные шпили величественных башен замка Кэр-Параваль устремляются далеко за облака, бесстрашные белочки виртуозно прыгают по деревьям, проницательные лисицы ловко ищут подснежники и кокетливо беседуют друг с другом, мудрые совы бережно хранят многовековые тайны, а благородные олени бороздят просторы родного государства и рассказывают всем, что «лживо, а что свято», напоминая, что главные ценности жизни – честь, достоинство и любовь.

Изысканные силуэты, в которых прекрасно сочетаются многовековые традиции и современные тенденции, дополняют ощущение волшебства – приталенные пальто и стильные платья, пышные юбки и расклешённые рукава, элегантные воланы на подолах и воротниках, напоминающие жабо.

Цветовая палитра коллекции «В поисках Нарнии» как всегда небанальна и нетривиальна, базовые цвета - жемчужно-бежевый, серебристо-серый, бирюзовый, синий. Принт "клетка" напоминает, что события произведения Льюиса происходят в Англии.

Гости показа, среди которых были художественный руководитель театра «У Никитских ворот Марк Розовский», актрисы Яна Поплавская, Ирина Лачина, Серафима Низовская, Евгения Лютая, Ева Авеева, Екатерина Директоренко, Марина Богатова, Екатерина Радченко, Инна Королева, Алина Балахонова, актёры Евгений Банифатов, Сергей Балашов, блогеры Татьяна Таран, Кристина Романова, Наталья Берсанова, очень тепло приняли новую коллекцию знаменитого дизайнера.

Ведущая мероприятия Ирина Сашина провела викторину, в которой разыграла подарки от партнёров мероприятия: посуды и предметов интерьера из костяного фарфора 8lunaceramic, бренда органической косметики Noni Care, уходовой косметики Hydrobionigue by Doctor Ocean, инновационной продукции по уходу за полостью рта R.O.C.S., природной косметики L’PLANTS, российского бренда по производству БАДов Доктор Море и других.

Символично, что именно на сцене Театра под руководством Марка Розовского несколько дней назад состоялась премьера спектакля-посвящения великой Майе Плисецкой «Я – Майя», в некоторых сценах которого героини блистают в изысканных нарядах от Натальи Душегреи.

Культура и Мода являются теми бдительными «стражниками», которые бережно охраняют наш внутренний мир от суровых ветров судьбы и помогают идти по маршрутам жизни, создавая и созидая свои "Нарнии" и другие диковинные Вселенные, в которых нет ничего невозможного, а добро непременно побеждает зло!

Новую коллекцию «В поисках Нарнии» уже можно приобрести в интернет-магазине бренда или в московском шоуруме Душегреи на Третьяковской. Пусть "по Нарнии стремительный полёт" будет наполнен незабываемыми приключениями, волшебными событиями, яркими впечатлениями и, конечно, новыми горизонтами!

По увлекательным маршрутам красоты «В поисках Нарнии» путешествовала Юлия Бурулева

Фото Дмитрия Бабушкина, Ирины Харламовой, Юлии Ханиной