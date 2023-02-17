В новой весенне-летней коллекции "Эконика" основной акцент сделан на свежих оттенках, принте и современных фасонах.

В линии Ekonika Premium центральное место занимают женственные модели, которые в новом сезоне представлены в насыщенных оттенках, актуальных фактурах и принтах.

Что касается аксессуаров, то в весенне-летней коллекции появились кожаные плетеные сумки ручной работы.

Модели базовой линии Ekonika представлены в эффектном принте под питона и модными цветами сезона - от свежего красного, синего, зеленого до нейтральных оттенков — шалфей, молочный, дымка, коричневый, бежевый, серый.

Классические лоферы, туфли-лодочки, ботильоны и лаконичные сумки подойдут для повседневных и вечерних образов.

Дизайнеры коллекции Portal собрали необычные и актуальные модные форматы. Модели с крупными кристаллами, фантазийные каблуки, фигурные платформы и яркие акценты — для новых и смелых образов на весну.

Коллекция уже в продаже - ekonika.ru