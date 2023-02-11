В преддверии Дня святого Валентина бренд 7.2.66 выпустил лимитированную коллекцию, посвященную празднику влюбленных. Принты в виде крыльев вдохновлены современной романтикой. Изображение каждый может трактовать по-своему и вкладывать в него свой смысл, выбирая подарок: для кого-то это может стать символом вдохновения и свободы, для другого – верности и любви.

Хлопковые футболки можно комбинировать как в кэжуальном образе, так и для вечеринок вместе с массивными украшениями, а шоперы из плотной ткани с водоотталкивающим покрытием – носить в дополнение к повседневной сумке. Стильная термокружка станет отличным подарком на День всех влюбленных: она не только сохранит тепло напитка, но и расскажет о вашей заботе.

Бренд 7.2.66 создает комфортную базовую одежду, которая легко стилизуется на каждый день. В базовой коллекции бренда представлены блузы, футболки, джоггеры в стиле sport casual, классические брюки-палаццо и сигареты, джинсы, платья из футера в базовой цветовой гамме, а также шоперы и аксессуары.