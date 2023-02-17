Бренд технологичного fashion-белья Le Journal Intime открыл в Краснодаре уже второй магазин по партнерской программе. Он расположен на главной улице города, ставшей административно-деловым и культурно-общественным центром кубанской столицы, по адресу: ул. Красная, д.174/3

Le Journal Intime — российский бренд технологичного белья с собственным производством в Москве, основанный сестрами Натальей Войнич и Татьяной Валентович в 2015 году. Базой и источником вдохновения стала профессиональная марка компрессионного белья после пластической хирургии Native, которую Наталья и Татьяна развивают с 1998 года.

Белье Le Journal Intime выполнено из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела и оставляет кожу открытой на 60%, обеспечивая максимальную поддержку груди при полном отсутствии косточек и других сдавливающих элементов. Естественный комфорт достигается за счет широких эластичных бретелей и технологии плоских швов, позаимствованной из медицинского белья.

Le Journal Intime стал синонимом инновационного подхода и здоровья, найдя свою миссию в том, чтобы избавить женщин от необходимости выбирать между сексуальностью и комфортом. Благодаря продукции бренда каждая женщина может почувствовать радость свободы и легкости, а через это – внутреннюю силу и уверенность. Технологичное и комфортное белье украшает уже тысячи прекрасных женщин.

lejournalintime.com