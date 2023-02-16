Команда петербургского бренда YOU совместно с одним из крупнейших в Санкт-Петербурге приютов для животных «Помощь бездомным собакам» запускает благотворительный проект «Друг».

Как сообщается на сайте проекта, его основная задача — привлечь внимание к животным, которые оказались на улице или стали инвалидами. Все они сейчас живут в разных приютах, на странице можно прочитать истории о подопечных и сотрудниках фонда, которые за ними ухаживают. Организаторы проекта надеются, что смогут мотивировать горожан присоединиться к помощи животным.

На первом этапе оказания помощи компания предоставила сотрудникам приюта одежду своего бренда и организовала фотосессию с животными, которые готовятся к встрече со своим постоянным хозяином. Всего в акции приняли участие 9 сотрудников организации и 16 кошек и собак.

Инициатива призвана привлечь внимание к актуальной проблеме и помочь приюту в поиске желающих дать животным шанс на комфортную жизнь в новом доме. Благодаря серии профессиональных фото потенциальные хозяева смогут не только познакомиться с внешними достоинствами питомцев, но и увидеть их дружелюбие по отношению к человеку.

Все портреты и истории животных размещены в разделе «Друг» на сайте бренда. Также предоставленные вещи из базовой коллекции YOU — свитшоты, блузы и футболки — теперь будут поддерживать жизнеутверждающий настрой сотрудников и волонтеров приюта, ежедневно вкладывающих свои силы в лечение, содержание, бытовую адаптацию и социализацию подопечных, многие из которых были травмированы физически и психологически.

В дальнейшем бренд планирует устраивать регулярные совместные акции, а также оказывать финансовую помощь приюту через перечисление части средств, вырученных от продажи изделий.

«Для нас этот проект играет особую роль. Многие сотрудники компании уже давно помогают приютам, в том числе этому, в частном порядке. И мы хотели не просто привлечь внимание к проблемам бездомных животных, но создать жизнеутверждающую историю. Это важно и для нашей команды. Ведь в жизни приюта большую роль играют волонтеры, которые приходят туда по совершенно разным причинам», – приводит Fashion Network слова Евгения Мосейчук, CEO бренда.