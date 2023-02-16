По данным онлайн-платформы Lamoda, спрос на товары, изготовленные с учетом принципов устойчивого развития, в прошлом году вырос в четыре раза, сообщает Fashion Network.

Раздел Lamoda Planet проанализировал основные тренды в предпочтениях покупателей, а также представил список самых популярных товаров категории.

Так, самыми востребованными устойчивыми товарами 2022 года стали: спортивный костюм Adidas из переработанного полиэстера, бейсболка Karl Lagerfeld из органического хлопка Organic Content Standard, шампунь и кондиционер для волос этичного бренда Grace&Stella, классические белые Crocs из секции «Vegan» и розовая футболка с надписью «Невыносимо» от благотворительного проекта «Такие дела».

Проект Lamoda Planet был запущен чуть более двух лет назад. За этот период ассортимент раздела, объединяющего экологичные, этичные, благотворительные и инклюзивные товары, вырос в 180 раз и превысил 630 тысяч наименований. По итогам прошлого года, 51,7% от ежемесячной аудитории платформы отдают предпочтение товарам этого раздела.

Как выяснили аналитики платформы, 65% продаж изделий из переработанных материалов приходится на бренды из спортивной категории. Покупатели также ценят инновационные материалы: 82% продаж всех товаров из экоматериалов приходится на товары, в составе которых есть утеплитель Sorona от DuPont, на 37% состоящий из кукурузы. Второе место занял регенерированный нейлон Econyl — результат переработки рыболовных сетей, собранных со дна водоемов. Материал чаще всего используется для купальников и плавок.

Самыми популярными натуральными материалами на площадке остаются лен и органический хлопок, продажи которых выросли на 73% год к году. А самым быстрорастущим — конопляное волокно с приростом +252% (+245% в штуках). Также зафиксирован рост продаж ткани из крапивы (+170% к году).

Также в тренде вещи, разработанные с учетом особенностей здоровья. Число покупателей в секции с инклюзивными товарами по итогу года выросло в 25 раз.

С августа прошлого года Lamoda также развивает раздел Resale. Сейчас в нем представлено 85 брендов, 30 из которых относятся к люксовому сегменту.

«Мы много работаем над тем, чтобы у наших пользователей была возможность делать мир лучше и экологичнее, просто одеваясь утром. И бренды, с которыми мы сотрудничаем, все больше включаются в повестку устойчивого развития и даже стали выпускать эксклюзивные линейки для Lamoda Planet. Но видеть отклик и поддержку со стороны потребителей — особенно значимо», — говорит Оксана Костив, руководитель группы корпоративной и социальной ответственности Lamoda.

Она также отметила, что пользователи платформы активно включились и в другие проекты. В прошлом году вместе с фондом «Второе дыхание» Lamoda собрала 71,9 тонны одежды, обуви и домашнего текстиля, а за три года сотрудничества объем сборов составил 187,8 тонн одежды и увеличился в шесть раз.