Тема конкурсного задания – создание капсульной коллекции верхней одежды из пальтовых тканей.

22 февраля на подиуме крупнейшей профильной выставки Collection Première Moscow состоится гала-показ конкурсных коллекций IX Всероссийского конкурса дизайнеров одежды PROfashion Masters. Конкурс проводится девятый год подряд медиахолдингом PROfashion при участии генерального спонсора – международной компании «Ткани Престиж».

Первый тур конкурса проходил с 1 сентября по 1 ноября 2022 года. В течение этого времени организаторы проекта получили более 400 заявок от дизайнеров и дизайнерских команд из России, Грузии, Узбекистана, Казахстана, Беларуси. В рамках первого этапа конкурсанты разрабатывают и представляют в формате эскизов или 3D-моделирования мини-коллекцию верхней одежды, в которой потенциально должны использоваться пальтовые ткани, а также синтетические утеплители. Дизайнеры могут также разработать собственные принты для изделий из этой коллекции.

Из более чем 400 заявок, присланных на сайт конкурса, профессиональное жюри выбрало 15 коллекций. Члены судейской коллегии голосуют независимо друг от друга с помощью электронной системы голосования, а затем система выводит средний балл по каждой из конкурсных работ. Это дает возможность максимально объективной оценки конкурсантов. В этом году команда жюри PROfashion Masters состоит из 43 экспертов модной индустрии, включая преподавателей вузов, известных дизайнеров, редакторов модных журналов и владельцев швейных производств.

Каждый из финалистов бесплатно получил материалы для изготовления конкурсной коллекции – пальтовые ткани от международной компании «Ткани Престиж» с возможностью печати собственных авторских принтов, а также инновационные утеплители АТМО, специально предназначенные для верхней одежды фешен-направления, от российского производителя «С2 ГРУПП».

Во время финального показа, который пройдет на выставке Collection Première Moscow, будут выбраны два победителя: авторы лучшей коммерческой и лучшей творческой коллекции, каждый из них получит 100 000 рублей. Еще один финалист, показавший наиболее убедительную работу с инновационными утеплителями АТМО, получит специальный приз размером 50 000 рублей от компании «С2 ГРУПП». Кроме того, собственные призы понравившимся участникам вручат члены жюри конкурса.

Гала-показ PROfashion Masters состоится в павильоне «ФОРУМ» в 16:30, сбор гостей в 16:00

Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при поддержке Ассоциации «Модная Сеть», сообщества Fashion-ID и платформы конкурс.рф.

Фото: Дмитрий Каманин

Макияж и прически: Владислава Соколова

Модели: Анастасия Рубленко и Еремей Коцелюк (Modus Vivendis).