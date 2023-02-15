День всех влюбленных вошел в тройку популярных праздничных поводов для покупки ювелирных изделий наряду с Новым годом и 8 марта, - выяснили в ходе большого исследования пути клиента (Customer journey map) в сети «585*ЗОЛОТОЙ». 32% мужчин и женщин будут покупать и дарить украшения на 14 февраля.

Согласно результатам исследования, 49% мужчин готовы подарить на День святого Валентина только цветы, 20% респондентов к букету выберут еще какой-либо презент. 17% мужчин запланировали в подарок ювелирные украшения. И 11,5% мужчин ничего не дарят на 14 февраля и не будут что-то менять в этом году.

При этом, практически все женщины ожидают в этот праздник подарок и знаки внимания со стороны любимых. 59% женщин рассчитывают получить как минимум цветы, а 43% ждут и цветы, и ювелирный презент.

Есть разница и в подготовке к празднику: женщины подходят к выбору презента более ответственно и приступают к поиску за 7 – 10 дней до даты. Мужчины же совершают покупку подарка за 3-4 дня до события, однако, многие - и непосредственно в сам праздник.

Исходя из этих сроков, чтобы узнать, что покупали ко Дню всех влюбленных в этом году, в сети «585*ЗОЛОТОЙ» проанализировали продажи в период с 10 по 14 февраля.

Лидерами продаж стали золотые украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, они прибавили 25% к 2022 году. Это говорит о том, что россияне основательно подходят к выбору подарка. Повышенный спрос на золотые украшения с драгоценными камнями наметился еще в конце 2022 года и с каждым месяцем только усиливается.

Увеличился спрос на обручальные кольца (+ 6,5%), что говорит о начале периода организации и подготовки к свадьбам.

«Спрос на праздничный ассортимент в сети «585*ЗОЛОТОЙ» в феврале вырос на 23,5% LFL к 2022 году. Как и планировали, мы заняли дополнительную долю рынка. Для этого в феврале увеличили скидки и добавили больше преференций для покупки, чтобы завоевать доверие новых покупателей и сформировать интерес к бренду в долгосрочной перспективе», - рассказал Андрей Шляев, директор по маркетингу и организации розничных продаж сети «585*ЗОЛОТОЙ».

Так, в предпраздничную неделю были увеличены скидки на все ювелирные изделия в сети. Влюбленным парам при покупке обручальных и помолвочных золотых колец в феврале дарят бриллиант с установкой, поддерживая модный тренд на кастомизацию. Также на обручальные кольца в этот период установлены дополнительные скидки.

На 20% накануне праздника выросла доля транзакций с кешбэком. Особенно активно пользовались теми предложениями, где можно оплатить до 99% покупки бонусами.

Самыми активными регионами стали Южный федеральный округ (+28,4% к 2022 году) и Сибирь (+ 25,1%), более равномерные продажи – в Северо-Западном федеральном округе (+10%).

О компании «585*ЗОЛОТОЙ»

Первый ювелирный магазин «585*ЗОЛОТОЙ» был открыт в Санкт-Петербурге в 2000 году. Сегодня компания занимает ведущую позицию на ювелирном рынке России и объединяет более 1000 объектов в 420 городах, 400 магазинов работает по франшизе в России, Казахстане и Молдове, это количество растет каждый месяц. Лауреат профессиональных ювелирных, товарных премий за социальные и маркетинговые проекты, внедрение инновационных технологий. В 2023 ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ» исполняется 23 года.