Во вторник, 14 февраля 2023 года в павильоне № 1 МВЦ «Крокус Экспо» открывается международная выставка легкой промышленности Fashion Style Russia. Она начинает работу в 10:00 мск и будет действовать по 17 февраля включительно.

За четыре дня посетители и байеры Fashion Style Russia смогут ознакомиться с обширной экспозицией, провести переговоры с деловыми партнерами, посетить многочисленные мероприятия деловой программы, побывать на байерских показах, поздравить победителей конкурса по витринистике, а также поприветствовать лучшего байера выставки.

Ссылка на деловую программу https://fashionexpo.ru/program.

В первый день выставки, в 11.00 мск, состоится торжественная церемония открытия в павильоне 1 МВЦ «Крокус Экспо», которая продолжится показом коллекции модного дома Игоря Гуляева. Также на площадке «Проект» пройдет открывающая экспертная сессия «Как быть модными в российских брендах?» c участием комитета ТПП РФ по предпринимательству текстильной и легкой промышленности.

В числе спикеров представитель фракции «Новые люди» в Государственной думе, Алексей Нечаев, президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, президент Российского союза кожевников и обувщиков, председатель совета директоров ГК «Русская кожа» Игорь Сурин, СЕО и соучредитель выставки Fashion Style Russia Александра Сакаева.

В течение всех дней работы выставки с 10:00 до 18:00 будет работать: «Аудит брендов » от Fashion Hub Russia (на стенде Fashion Hub Russia) и «Центр карьеры Fashion Style Russia» - на стенде креативного агентства «Модное бюро».

Адрес экспозиции выставки: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16. Ст. метро «Мякинино».

«Мы рады представить широкой публике результат усилий огромной команды специалистов, которые приложили множество усилий для того, чтобы Fashion Style Russia была интересной, познавательной, удобной для посетителей и ее участников. Нам предстоят трудные, но очень насыщенные и плодотворные дни, которые должны запомниться деловой программой, креативом экспонентов и подиумными показами. Мы с удовольствием приглашаем всех посетить международную выставку легкой промышленности, у которой огромное и перспективное будущее. Ждем вас!» – заявила директор выставки Александра Сакаева.

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Международная выставка Fashion Style Russia – выставка российских

организаторов (Союзлегпром и компания Shoesstar), проводится в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Выставка собирает на одной площадке коллекции женской, мужской, детской, спортивной, молодежной и домашней одежды, обувь, сумки и кожгалантерею, белье, изделия из меха и кожи, а также услуги по их продвижению: компании, представляющие сервисы по маркетингу, логистике, мерчендайзингу, маркировке, айдентике, обучению, сертификации.