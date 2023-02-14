В новой февральской коллекции петербургский бренд дизайнерских носков St.Friday Socks переосмыслил все возможные стереотипы о больших и маленьких начальниках, сообщает компания.

Коллекция «А ты точно директор?» включает четыре тематических блока: акулы бизнеса, офисные перекусы, ностальгические боевики и открытки для отдела кадров. В основе дизайна носков – портреты биг боссов, топ-менеджеров и капитанов дальнего плавания, а также гастрономические пристрастия больших начальников: пельмени, тако, хот-доги, куриные ножки. Завершает февральскую коллекцию «А ты точно директор?» серия открыток про увольнения.

Коллекция «А ты точно директор?» доступна на сайте St.Friday Sockswww.myfriday.ru и в партнёрских точках продаж по всей стране.

St.Friday Socks – российский бренд дизайнерских носков и аксессуаров. Продукция производится на собственной фабрике в Санкт-Петербурге. Гребенная пряжа для носков St.Friday Socks поставляется из Италии, Эстонии, Турции и Узбекистана.