Бренд LIMÉ представил праздничную коллекцию ко Дню святого Валентина — Love café. Новый дроп соединяет французскую классику с уличным стилем, создавая новое представление о романтизме и женственности.

В капсулу вошли твидовые костюмы с юбкой, мини-платья, трикотажные двойки, блузки, футболки с акцентными воротниками и деним. Твидовые костюмы героини съемки сочетают с кедами, блузку с воротником, украшенным шитьем, небрежно расстегивают и стилизуют с жилетом в мужском стиле и джинсами в стиле гранж: с потертостями и разрезами.

Женственное мини-платье с оборками дополняют сдержанными черными лоферами, а брючный костюм нежно-розового оттенка — кедами и бейсболкой. Финальный штрих — аксессуары. Это крупные серьги с подвесками в форме сердца, колье-чокер из натурального жемчуга, кольца с цветными камнями и заколка-бант.

Новая коллекция LIMÉ Love café уже доступна на сайте бренда и оффлайн.