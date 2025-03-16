23 образа были представлены на Московской неделе моды бурятским дизайнером Надеждой Абзаевой. Среди многих авторов Надежда отличается любовью к раскрытию индивидуальности клиента. Одежда показа удовлетворяет вкусы творческой молодежи. Вполне подойдет для того, чтобы выделить себя среди других, а яркость акцентов не на столько велика, чтобы выйти за рамки привычного восприятия.

Дизайнер выбрала привычную цветовую гамму. На подиуме сочетались черные, белые, луки с оттенками серого и тонами синего цвета. Что касается стиля, то была показана классика с видоизмененными формами. В связи с тем, что коллекция состояла из образов в чем-то навеянными постапокалиптическими направлениями, то показалась очень привлекательной.

Если сравнивать Надежду с другими брендами, она похожа на бренд Demobaza, где-то проскакивают ноты Rick Owens. Лоскуты, разной ширины полосы, самые узкие из которых напоминали веревки, декорированные элементы создали специфический взгляд на эстетику одежды.

У дизайнера есть сайт с магазином и контактами, abzaeva.com. Также нашли группу Вконтакте и профиль Инстаграм.