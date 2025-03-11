Показ коллекции «Гендерные различия» бренда BOYARI пройдет на Московской неделе моды 15 марта в 20:00 в Манеже.

Истинная сексуальность человека проявляется изнутри. Поняв и ощутив ее, человек излучает свою гендерную сексуальность естественным образом - и это самый сильный афродизиак. Одежда унисекс из коллекции «Гендерные различия» выглядит на мужчинах и на женщинах контрастно. На женщине, чувствующей свою истинную природу, эта одежда дает возможность проявиться хрупкой и манящей женской сексуальности, а на мужчинах эта же одежда подчеркивает их яркую мужественность. Такой подход открывает новые горизонты в моде и стилистике, позволяя каждому находить свой уникальный стиль.

Черный цвет - основной во всех коллекциях BOYARI призывает не распылять свое внимание, а обратить его внутрь себя. Экологичный состав тканей также важен не только с точки зрения моды, но и в контексте осознанного потребления. Это поднимает вопрос о том, как мы относимся к окружающему миру и что мы выбираем для своей жизни. Такие акценты в бренде призывают задуматься не только о внешнем облике, но и о содержании: как наши мысли, действия и выбор могут повлиять на окружающую среду. Это делает одежду не просто модным объектом, а частью более широкой философии осознанного и этичного потребления.

Через сложнокройную одежду «унисекс» BOYARI говорят о проявлении природной сексуальности и магнетизме противоположных друг другу мужского и женского начала. Женщины и мужчины живут в одном мире и проявляют себя в одной реальности, имеют одни и те же возможности, раскрывая себя в одной и той же ситуации совершенно по-разному. Коллекция говорит нам о том, бренда служит напоминанием о том, что не стоит руководствоваться традиционными гендерными стереотипами. Она дает возможность создавать инклюзивный и свободный мир моды.

За музыкальное сопровождение показа бренда BOYARI отвечает именитый музыкант и саунд-продюсер Андрей Попеску вместе с живым выступлением фанко-поп группы KAMILLAROBERTOVNA, обрамляющих шоу дорогим звуковым антуражем воздушной электроники и отголосков нео-психоделики.

Партнеры показа: компания по производству обуви MyStory by VRDY и бренд концептуальных изделий, выполненных из природного камня КÁМЫ

О бренде:

BOYARI – российско-французский инновационный дизайнерский бренд премиум-класса, который является первым и единственным в России создателем одежды из яблочной кожи и других экологичных материалов: «зеленая» вискоза, Tencel, экологичный утеплитель Холофайбер и переработанный пластик. Яблочная кожа (Aplleskin) – кожа, состоящая на 40-50% из яблок – является самым экологичным заменителем кожи в мире. Основательницей и креативным директором бренда является Ольга Бояринова – художник, модельер и скульптор с профессиональным 25-летним опытом, эксперт в области устойчивого развития в моде.

Бренд BOYARI имеет узнаваемый ДНК: в сложный крой одежды коллекций вплетены как исконно русские элементы (обратите внимание на рукава всех наших кожаных «косух» для женщин), так и азиатский крой. Стиль 80х годов сочетается с футуризмом. Строгая черно-белая гамма и логотип - энергетический шар. Наш бренд не только использует экологичные материалы в коллекциях, но и следует этичному производству. Девиз бренда девиз — "FASHION THAT MATTERS" (мода, которая имеет значение) говорит о том, что BOYARI - это не просто одежда, а образ жизни.

Возрастная категория 6+

Сайт бренда: boyari.eu

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