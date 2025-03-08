18 февраля CPM Moscow 2025 была торжественно открыта. Это событие привлекло внимание благодаря участию генерального директора "Экспо Фьюжн" Александра Шайникова и вице-президента iHKiB Мустафы Пашахана.

Актер Павел Деревянко добавил мероприятию атмосферную нотку. Модные показы включали как российские бренды IANIS CHAMALIDY и TRUVOR, так и международные фавориты вроде CATERINA LEMAN и DKNY. Заключительный этап конкурса PROfashion Masters вызвал большой интерес публики. Среди гостей были такие известные личности, как Евгения Малахова и Олеся Судзиловская.

Завершение мероприятия ознаменовалось обсуждением модных трендов с журналистом Анастасией Полетаевой и дизайнером Игорем Чапуриным. Отдельное внимание было уделено пространству "dreams by CPM", представляющему 76 брендов в индустрии нижнего белья и спортивной моды. Важную роль сыграла программа RFRF dreams dialogue, где собрались более 30 экспертов. Концепция магазинов получила обновление благодаря "Территории ритейла", которая представила инновации в ритейле через экспресс-презентации и аналитические сессии.

Бизнес-форум Russian Fashion Retail Forum привлек более 150 топ-спикеров, включая таких лидеров индустрии, как Рубен Арутюнян и Оксана Косаченко, сосредоточившись на стратегиях кооперации и новых подходах.

CPM 2025 подтвердила свой статус ключевого события для обмена модными идеями, оставив замечательное впечатление на участниках и гостях.Это мероприятие не только подчеркнуло значимость современной моды, но и стало площадкой для обсуждения вопросов устойчивого развития и инноваций в индустрии. Вместе с ведущими экспертами отрасли, участники могли изучить мировые тренды и их воплощение на российском рынке. Дискуссии и мастер-классы, проведенные на CPM, предоставили возможность обменяться опытом и знаниями, что является бесценным для всех заинтересованных в развитии модного бизнеса.