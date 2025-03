Четвертый фестиваль World Fashion Shorts объединит лучшее из всех предыдущих программ.

15 марта на Московской неделе моды мы покажем главное, что собрали за три предыдущих выпуска, и добавим несколько новых фильмов наших фестивалей-партнеров. Показ пройдет в уникальном формате мультимедийной инсталляции, смонтированной из восьми тематических видеопотоков, включающих несколько десятков фешн-фильмов.

Стратегическая задача проекта – это максимальное расширение кооперации с фестивалями фешн-фильмов по всему миру и создание глобальной сети с горизонтальными связями, в которой будет происходить регулярный обмен фильмами и опытом, интеграция и взаимное влияние.

В прошлом году партнерами WFS стали Cinettica Fashion & Art Festival (Мексика – США), Buenos Aires – Maiami International Fashion Film Festival (Аргентина – США), Manila International Fashion Film Festival (Филиппины) и Brazil Immersive Fashion Week (Бразилия). Их презентация прошла в день показа мультимедийной инсталляции World Fashion Shorts. А основатели двух фестивалей – Dfaniks (Cinettica) и Bench Bello (Manila IFFF) – провели мастер-классы по работе над fashion фильмом. Фильмы фестивалей-партнеров войдут и в новый выпуск World Fashion Shorts, а в день показа программы пройдет воркшоп, посвященный технике монтажа fashion видео.

Показ The Best of World Fashion Shorts пройдет 15 марта в мультимедийном зале Центра дизайна Artplay (Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, с. 2–2).

C 15:00 до 19:00 – показ программы

В 18:30 – воркшоп по монтажу фешн-контента. Гала Гагаринская, продюсер VK Creative, и Женя Вызов, фотограф и художник, работающий в технике коллажа, поделятся практическими приемами, которые можно применить для ведения модного блога. К участию приглашаются профессионалы творческих индустрий и студенты творческих вузов. При предварительной регистрации нужно будет отметить свой род занятий или место учебы.

С 20:00 до 21:45 – показ программы

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации на TIMEPAD: https://afisha.timepad.ru/event/3266127.

World Fashion Shorts – однодневная мультимедийная инсталляция, соединяющая моду, кино и видеоарт. В ней собраны самые короткие и яркие работы в набирающем популярность у модных брендов и широкой публики жанре фешн-фильм. Проект был впервые представлен 30 ноября 2023 года как специальное событие BRICS+ Fashion Summit, вызвав большой интерес у профессионалов модной индустрии и молодой аудитории. Необычными для зрителей стали как сами фильмы, осмыслявшие моду в контексте культурного разнообразия, так и способ их презентации. Ролики были выведены сразу на несколько экранов по всему периметру зала, что позволяло публике выбирать любую стратегию просмотра – от концентрации внимания на фильме, который акцентирован в тот или иной момент, до свободного поиска неожиданных визуальных рифм или контрастов – своего рода собственного «монтажа» окруживших зрителя со всех сторон движущихся картинок. Весенний выпуск World Fashion Shorts 2024 c обновленной программой и увеличенным числом тематических видеопотоков прошел в том же формате «полного погружения» в эффектную, порой экзотическую визуальность с помощью мультимедиа, а темой для public talk с участием зарубежных гостей стало развитие жанра фешн-фильма в России и в мире. Тогда же фестиваль объявил международный open call для участия в осеннем выпуске. Эксперты из разных стран просмотрели более 60 фильмов со всего мира и выбрали лучшие – они стали основой программы, показанной в октябре.

Жанр коротких фешн-фильмов активно развивается в мире. В первых двух выпусках World Fashion Shorts были показаны видео из Южной Африки и Северной Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии, России и Беларуси. Вместе они создавали картину огромного разнообразия культур и расширяли представления о моде. Экспериментальный мультимедийный формат WFS подчеркивал именно этот аспект фешн-фильмов. В третьем выпуске, сохранившем принцип культурного разнообразия, значительное место заняли российские фильмы, и лучшие из них впоследствии были представлены в программах фестивалей-партнеров World Fashion Shorts и показаны в Берлине и Маниле. Четвертый выпуск суммирует результаты работы фестиваля перед стартом нового конкурсного раунда.