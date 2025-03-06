Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина. Институт искусств, Sergey Sysoev Fashion School Kosygin University, Московский художественно-промышленный институт, Институт бизнеса и дизайна (B&D), Онлайн-Академия брендинга и дизайна Metrics, а также Ивановский государственный политехнический университет проведут коллективные показы своих студентов и выпускников на Московской неделе моды, которая пройдет с 13 по 18 марта в Центральном выставочном зале «Манеж».

«Такого количества заявок на участие в Московской неделе моды со стороны студентов и недавних выпускников российских вузов и школ моды я, честно признаюсь, даже не ожидала. Это значит, что молодые дизайнеры понимают, что Московская неделя моды – это не только креативный кластер для уже сложившихся брендов, но и важная точка роста, и первый профессиональный опыт, и возможность получить аудиторию и познакомиться с действующими лицами российской модной индустрии. Ну и лекции, паблик-токи и мастер-классы очень важны, здесь обсуждаются вопросы, которые редко звучат в стенах школ и университетов», — рассказала Ольга Михайловская, член Экспертного совета Московской недели моды, обозреватель моды, сооснователь онлайн-платформы российских брендов FRONT, создатель телеграм-канала Front Fashion.

«Московская неделя моды предоставляет нашим студентам возможность заявить о себе. Мы приглашаем на показы модельеров со своими брендами, они могут выбрать себе в команду или пригласить на стажировку наших студентов. Для нас важно предоставить студентам возможность продемонстрировать свои работы широкой аудитории — это не только престижно для начинающих специалистов, но и подчеркивает высокий уровень подготовки нашего ВУЗа», — поделился Алексей Егоров, ректор Московского художественно-промышленного института.

«Участие в Московской неделе моды — это возможность подтвердить высокий уровень подготовки молодых дизайнеров нашего ВУЗа на главной модной площадке России. Наши студенты традиционно становятся победителями ведущих конкурсов и фестивалей моды, для них участие в Московской неделе моды — это подготовка к созданию собственного бренда. Не сомневаемся, что скоро они смогут принять участие в Московской неделе моды с собственными показами», — рассказала Елена Никифорова, и.о. ректора Ивановского государственного политехнического университета.

Московская неделя моды укрепляет статус самой масштабной международной площадки для развития и популяризации новой, уникальной национальной моды и поддержки молодых дизайнеров. На Московской недели моды помимо показов, будут действовать открытый маркет с продукцией локальных брендов, лекторий с участием ведущих экспертов индустрии, фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и профессиональный шоурум.

Ранее стало известно, что более тысячи заявок от дизайнеров поступило на участие в Московской неделе моды из десятков городов России. Помимо российских дизайнеров, в мероприятии примут участие представители модной индустрии из Китая, Индонезии, ЮАР и других стран.