BRICS+ Fashion Summit совместно с образовательным холдингом Skillbox и платформой «Академика» выпустил бесплатный двенадцатичасовой курс «Культурные коды в Fashion». Курс предназначен для дизайнеров, основателей и креативных директоров брендов одежды, аксессуаров и обуви, студентов, профессионалов индустрии и широкой публики, интересующейся модой. Модные эксперты — спикеры BRICS+ Fashion Summit из Бразилии, Танзании, Нигерии, Колумбии, Великобритании, Перу, Египта, Эфиопии и других стран расскажут, как преодолевать вызовы fashion-индустрии, как найти баланс между традициями и глобальными трендами. Эксперты расскажут о zero waste, ремесленном производстве, культурной апроприации и аутентичности.

«В настоящее время, а в России тем более, нет, так называемой, монокультуры. Любому дизайнеру, который делает коллекции как для локального рынка, так и для зарубежного, важно знать культурные коды, символы и предпочтения людей. Таким образом определенно точно можно найти общий язык с потребителем. И кроме этого, конечно же, насытить свою коллекцию смыслами. Несомненно, здорово научиться копировать зарубежных больших дизайнеров, но намного важнее знать и понимать, на что опирается человек, для которого ты создаешь одежду здесь и сейчас, в будущем, в стране, в регионе, в котором ты живешь», — рассказала Анна Рыкова, куратор fashion-интенсива BRICS+ Fashion Summit, куратор курса «Культурные коды в Fashion», редактор моды, стилист, креативный консультант, куратор и преподаватель в БВШД, преподаватель в Школе Дизайна НИУ ВШЭ, автор курсов в Skillbox, Fashion Factory, в прошлом — директор моды Cosmopolitan, Marie Claire, Elle.ru.

Программа «Культурные коды в Fashion» состоит из 3 модулей, которые включают 22 видео до 20 минут. Весь курс доступен по ссылке: https://academika.ru/course/fond-mody-cultural-codes-in-fashion/. Материалы помогут в создании коллекций, в продвижении бренда, а также в коммуникации с клиентской аудиторией. Автор курса — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. Дистрибьютор курса — образовательная платформа «Академика».