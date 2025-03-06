С 13 по 18 марта в столице пройдет IV Московская неделя моды. Местом проведения мероприятия станет Центральный выставочный зал «Манеж». В программе — модные показы российских и зарубежных дизайнеров, открытый маркет с товарами локальных брендов, лекторий с участием ведущих экспертов, а также фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и бизнес-шоурум. Дизайнеры-участники смогут представить свои работы широкой публике и экспертам модной индустрии, найти новую аудиторию и расширить деловые связи.

«Московская неделя моды — безусловный инструмент культурного диалога, событие помогает российским дизайнерам расширять спектр влияния, отечественный культурный код начинают узнавать за рубежом и чаще выбирают внутри страны», — отмечает Ольга Михайловская, обозреватель моды, член Экспертного совета Московской недели моды.

«Москва задает тренды, я видел много жителей и гостей столицы на показах, которые вдохновляются коллекциями российских брендов и восторгаются масштабом Московской недели моды. С нетерпением жду новый сезон и новые таланты со всей России на подиумах в центре Москвы», — подчеркивает Алексей Сухарев, эксперт моды, член Экспертного совета Московской недели моды.