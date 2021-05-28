Бренд одежды KRESTETSKAYA STROCHKA by Alexandra Georgieva, запустил первую коллекцию одежды в рамках реализации масштабного проекта по возрождению и популяризации традиционного промысла в России и за рубежом. На создание весенне-летней коллекции 2021 года дизайнера фабрики «Крестецкая строчка» вдохновил фильм «Москва слезам не верит». Вещи из коллекции, каждая из которых декорирована ручной вышивкой, словно рисуют характер героинь фильма.



Вековые ценности «Крестецкой строчки» и семейные традиции вдохновляют Александру Георгиеву на создание актуальных для настоящего времени коллекций одежды. Фирменный стиль бренда — использование в каждой модели элементов старинной сквозной вышивки. Игольная вышивка «Крестецкой строчки» представляет собой разнообразные композиции геометрических форм, выполненных по сетке в структуре натуральной ткани: лен, хлопок, вискоза. Платья выглядят особенно привлекательно благодаря точности конструкций. Модели выпускаются лимитированным тиражом — не более 5 единиц в каждом размере.

«Крестецкая Строчка» — это уникальный промысел, зародившийся в Новгородской области в 1860 году. Фабрика не только сохраняет традиции искусства «Крестецкой строчки», но и обеспечивает новыми рабочими местами жителей деревень Новгородской области, а также заботится об окружающей среде.

Более подробно ознакомиться с коллекцией KRESTETSKAYA STROCHKA by Alexandra Georgieva можно в интернет-магазине бренда krstrochka.ru или на официальной странице Instagram @krestetskayastrochka_official.