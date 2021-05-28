PUMA представляют первую коллаборацию с французским художником Боку, известный своими яркими работами, вдохновлёнными комиксами, граффити и мультфильмами. Для совместной капсулы с PUMA он создал дизайн одежды и обуви в своем фирменном стиле.

Работы Боку полны ностальгии: он пронёс свою страсть к искусству с раннего детства через всю жизнь, построив на этом свою карьеру. Боку превращает в холст для произведений искусства всё – от бумаги и ткани до асфальта и керамики. В этом сезоне он впервые сотрудничает с PUMA, чтобы воплотить свои художественные приёмы на одежде и обуви. На вещах из коллаборации художник разыгрывает историю знакомства легендарной кошки PUMA со знаковыми персонажами собственных работ – змеёй и крокодилом.

Силуэты PUMA представлены в ярких расцветках, украшены рисунками и запоминающимися деталями. Боку объединяет свою динамичную Вселенную комиксов с классикой PUMA. В капсулу одежды вошли худи, футболки и шорты, а из кроссовок в коллекции представлены RS-Connect и Future Rider.