На прошлой неделе Жан-Поль Готье серьезно «потрепал нервы» своим поклонникам: дизайнер удалил главное фото аккаунта бренда в Instagram, а затем опубликовал пост с надписью «The End», оставив в описании профиля запись «Конец эпохи». Фанаты уже успели загрустить и попрощались с любимой маркой, но не тут-то было!

На днях на страничке Jean Paul Gaultier появилось видео с хештегом #FutureIsCollective. Таким образом марка объявила о новой этапе развития, построенном на коллаборациях. В июле основательница японского бренда Sacai Читосе Абе представит кутюрную коллекцию для Jean Paul Gaultier. Также в посте фигурируют имя обувного дизайнера Пьера Арди, название марки Ottolinger и логотип ретейлера Ssense, пишет журнал The Reminder.

В том числе это подразумевает возвращение к выпуску коллекций ready-to-wear после шестилетнего перерыва, когда Жан-Поль Готье решил сосредоточиться на кутюре и парфюмерии.

Обновленный Jean Paul Gaultier дебютирует в ближайшие дни с коллекцией в морской тематике. Как отмечает InStyle, одним из принципов работы бренда станет отказ от традиционного модного календаря и его расписания. Теперь Jean Paul Gaultier будут выпускать от шести до десяти коллекций в год небольшими дропами. Цены на вещи варьируются от €150 до €750, для покупки они станут доступны на обновленном сайте марки и у онлайн-ретейлера ssense.com.