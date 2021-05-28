Бренд украшений из бисера Beaded Breakfast и бренд Omut, специализирующийся на металлических цепях, представили совместную коллекцию. Основным источником вдохновения для дизайнеров стали эстетика 1970-х годов, мысли о лете и первой любви, отмечает Buro 24/7.

Главным символом коллаборации выступила ромашка – бисер превратился в воздушные ажурные цветы, а металлические цепи помогли соединить элементы в полноценные ювелирные украшения.

Как пишет Harper’s Bazaar, в коллекцию вошло 7 предметов: нарядный чокер из миниатюрных цветков, крупный кулон с большой ромашкой, две пары сережек в разном размере, браслет, который можно носить на руке или ноге как анклет, моносерьга кафф, бра из цепей и топ, на создание которого у команд двух брендов уходит более 110 часов ручной работы.

Все украшения представлены в двух цветовых вариациях – с белыми и черными ромашками, а кулону и чокеру дизайнеры подобрали еще одно решение – ромашки с лепестками цветов радуги, в знак свободы, любви и ностальгии по юности.

Коллекция Beaded Breakfast x Omut поступит в продажу 28 мая, украшения можно будет найти на сайтах Beaded Breakfast и Omut, а также в 111 room в Большом Гнездниковском переулке в Москве.