Шведский ритейлер H&M представил свою самую романтическую коллекцию, созданную в рамках партнерства с лос-анджелесской премиальной маркой Brock Collection, финалистом CFDA/ Vogue Fashion Fund Award 2016 года.

В капсулу вошли платья с цветочными принтами и завязками на плечах, корсеты, топы с пышными рукавами-фонариками, юбки, а также аксессуары, среди которых украшения, солнечные очки и сумки. Ключевыми цветами линии стали черный, пыльно-розовый, кремовый и синий.

Как пишет The Blueprint, все вещи из линейки выполнены из экологичных материалов, в их числе органические и переработанные лен и хлопок, а также лиоцелла Tencel.

​Бренд Brock Collection был основан в 2014 году выпускниками нью-йоркской школы дизайна Parsons School of Design Лорой Вассар и Кристофером Броком. Он получил популярность благодаря своей необычной, но в то же время простой эстетике, в которой сочетается любовь к винтажу и сложному крою.

«Мы счастливы сотрудничать с Brock Collection, которые известны своим роскошным кроем, тщательно проработанными силуэтами и текстурами. Несмотря на свою изысканность, модели бренда всегда выглядят понятными и легко впишутся в любой гардероб. Наверное, в этом и есть их ключ к успеху. Мы хотели бы подарить людям романтичный стиль и сделать его доступным для всех. Добавив к этому экологичные материалы, мы получаем коллаборацию, в которую влюбятся покупательницы со всего мира!», – приводит Harper's Bazaar Kazakhstan слова Марии Остблом, руководителя отдела дизайна в H&M.

«Brock Collection всегда стремились объединить изысканные наряды высшего света с повседневным стилем, и мы рады познакомить с нашей концепцией новых покупателей. Каждый предмет коллекции особенный и несмотря на непринужденность, несет определенный романтичный заряд», – цитирует ELLE Kazakhstan Лору Вассар и Кристофера Брока.