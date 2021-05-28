Бренд одежды Андрея Артемова WOS и нефтегазохимическая компания «Сибур» объявили о партнерстве, в рамках которого они выпустят коллекцию одежды из высокотехнологичных материалов. При работе над капсулой будут использованы ткани с добавлением переработанного пластика, не уступающие по качеству и тактильным ощущениям традиционным и имеющие сертификаты GRS (Global Recycle Standard), пишет Glamour.

«Сотрудничество с «Сибуром», одним из лидеров в области устойчивого развития в России, – это новый и интересный опыт работы для меня. Ценности, заложенные мною при создании бренда WOS, а именно технологичность и бережное отношение к ресурсам, совпадают с ценностями «Сибура», который ставит в приоритет экологическую ответственность своих предприятий и производимой продукции. Я всегда уделял особое внимание материалам, которые использую при создании одежды, но с темой пластика и его переработки знаком не был. Создание коллекции – это возможность более детально и глубоко изучить этот вопрос. Надеюсь, что полученные знания я смогу постепенно внедрить и в основные коллекции WOS. Эта коллаборация поможет многим людям узнать о том, что фешн-индустрия может и должна быть экологична, а использованный пластик – это не мусор, а ценное сырье», – приводит Elle слова дизайнера.

Фотографом проекта выступил Богдан Широков, он сделал снимки в исследовательском центре «Сибур Полилаб», где разрабатываются рецептуры полимерных изделий с добавлением вторичного сырья, отмечает InStyle.

Капсульная коллекция поступит в продажу ограниченным тиражом уже осенью 2021 года. Все вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд, а также на поддержку проектов, компенсирующих углеродный след.