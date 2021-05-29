31 мая 2021 года в 16-30 состоится долгожданный Гала-концерт конкурса таланта и творчества российских школьниц, который пройдёт в банкетном зале «Колизей Холл» по адресу: м. ВДНХ, ул. Проспект Мира, 109А.

Мероприятие закрытое. Вход по приглашениям.

Школьнаякрасавица.рф – это уникальный трансформационный конкурс для школьниц России с 1 по 11 класс, направленный на развитие творческого потенциала. Автор проекта и организатор Юлия Евгеньевна Сартакова. По традиции на Гала-концерте девочки презентуют свою школу в торжественной школьной форме, готовят творческие номера с одноклассниками, а также создают наряд своими руками.

Задача Председателя Жюри конкурса совместно с советниками и организационным комитетом справедливо распределить фонд подарков, грамотно присвоить регалии. В этом году конкурс поддерживает Международный центр «Лидер Фильм» – почётный лауреат Международных и Всероссийских премий в области искусства, культуры и просвещения. Одной из конкурсанток достанется уникальный шанс сыграть роль в настоящей художественной саге — мистическом фильме «Нити Шамбалы. Легенды Великого Алтая», в котором главные роли играют звёзды российского кино.

Президент Международного центра «Лидер Фильм» www.лидерф.рф. Сюзанна Юматова поздравляет участников конкурса с началом и желает удачи будущим победителям конкурса.

На событие приглашены: Председатель Московской городской думы Шапошников Алексей Валерьевич; Министр Правительства города Москвы, Департамент Культуры, Кибовский Александр Владимирович; Депутат Государственной думы, Герой России, космонавт Романенко Роман Юрьевич; Герой России, космонавт Авдеев Сергей Васильевич; Депутат Московской городской думы Герасимов Евгений Владимирович; Депутат Государственной думы Панина Елена Владимировна; Депутат Государственной думы Выборный Анатолий Борисович; Президент Фонда «Сколково» Вексельберг Виктор Феликсович; Герой Труда СССР Суровцев Анатолий Михайлович; Российская певица, автор песен Лель Екатерина; Народный артист Соколов Андрей Алексеевич, композитор Геннадий Гладков, Юматов Евгений Анатольевич – учредитель международного центра кино «Лидер фильм», Юрий Васильевич Курносов – доктор философских наук, Димитрий Дёмин - российский кутюрье Елена Мансурова-Луначарская, Антон Алфер — эксперт в мире моды, Евгений Белых – председатель совета общественной организации «Владимирский Торговый Союз», Роман Ролинг – основатель Stydio Roling, Светлана Корелова, театр "Аладини", Никас Сафронов – заслуженный художник России, Павел Глоба — российский астролог, Евгений Герчаков – советский и российский актер театра и кино, Лама Сафонова — российская певица, Пятков Александр – народный артист РФ, Юлия Константиновна Рыбакова – общественный деятель, Елизавета Роднянская — женский голос группы «Руки Вверх», Евгений Воскресенский — советский актёр театра и кино, Дмитрий Нестеров – певец, победитель конкурса «Х-фактор», Гия Гагуа — народный артист РФ, Валида Даниеловна Акопян - посол Мира, певица Саша, Наталья Гулькина — российская певица, Раф Сардаров – ювелир, Тамара Агевнина – художник модельер, музыкальная группа «Краски», Евгения Алфер — эксперт в мире моды, Виктория Пьер-Мари – российская Королева Блюза, Анна Яновская – актриса.

Председателем жюри конкурса таланта и творчества «Школьная Красавица» назначена Надежда Матвеева — клинический психолог, автор книг и многочисленных проектов. Советник председателя Ксения Юрьева – основатель женского клуба Revival. Советник звёздного жюри Светлана Боженская – актриса, обладательница титула Гран-при «Mиссис Российская Красавица». Генеральный партнер Гала-концерта конкурса таланта и творчества "Школьная Красавица"– центр семейного консультирования «Ольвия» www.olvia-center.ru.

Партнёры проекта: Модная сеть, moda.ru, АНО Центр реализации потенциала личности «Лидер Фильм», ООО «Лифтехникс Рус» liftechnics.ru, часовая компания ROLF LANG, EMBraces.

Информационные партнёры проекта: ТВ ШАНС, ОТМЕТИМ.РФ, журнал Anastasia, MODA.RU, журнал «Cоюз Национальностей», журнал «Президент» электронная версия, портал Podium.FM, портал «Федеральная служба новостей», Федеральная газета «Российские новости», информационный портал Evrasia.FM, журнал COOL STAR, всероссийская газета «Русская Берёзка».

Оргкомитет конкурса таланта и творчества «Школьная красавица»: Сартаков Андрей, Аида Ханемайер – член Союза художников, Татьяна Прохорова –PR-директор, Ассоциация ветеранов спецслужб «Беркут» – полковник Олег Сидоренко, продюсер Кира Кейн, руководитель IT-компании Роман Тэммо, эксперты телешоу «Ну-ка, все вместе!» – Алексей и Мария Дорохины, музыкальный лейбл Mogder Group, экспертный акселератор Xfamilypro, модное пространство HYPE CITY.