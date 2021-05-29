21 и 22 мая в Москве на Большом школьном пикнике проходил fashion-показ новой коллекции одежды, придуманной школьниками в рамках конкурса молодых модельеров, который проводило Российское движение школьников (РДШ), сообщают организаторы.

На конкурс было подано 172 графические работы со всей страны, из которых экспертный совет отобрал по пять победителей и пять финалистов в двух номинациях — «Casual. Стиль активиста РДШ» и «Официальный стиль РДШ». По 20 эскизам была отшита коллекция совместно с Национальном институтом дизайна.

Задачей Всероссийского конкурса молодых модельеров являлось выявление и поддержка творческого потенциала детей и молодежи в области дизайна и моды посредством создания уникальной и стильной школьной одежды.

Концепцией финала Всероссийского конкурса молодых модельеров была выбрана эпоха античности, потому что это не только фундамент для точных наук, изобразительного и прикладного искусства, но и колыбель современной системы образования — места зарождения школы. Художественный диалог элементов античной культуры и искусства современности создавал образ самобытного школьного двора, в котором нет препятствий для самовыражения, свободы мысли, где каждый может быть самим собой.

В этом году Большой школьной пикник прошел с 21 по 22 мая в Москве и объединил более 1000 школьников из 85 регионов. Местом проведения мероприятия стало экспозиционно-выставочное пространство «Гостиный двор». Началом Большого школьного пикника стало яркое и торжественное посвящение школьников в ряды активистов РДШ.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.

В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект «Образование».